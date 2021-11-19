Запорізькі підприємці поповнили бюджети громад майже на півтора мільярда гривень

У січні-жовтні до бюджетів регіону надійшло 1 мільярд 496 мільйонів гривень єдиного податку, що перевищило минулорічний рівень на 271 мільйон гривень або на 22 відсотки. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Керівник податкової служби регіону зазначив, що найбільші суми єдиного податку сплатили до скарбниць громад фізичні особи-підприємці – 1 мільярд 60 мільйонів гривень, суб’єкти господарювання-юридичні особи спрямували майже 177 мільйонів гривень, представники аграрного товаровиробництва – 259 мільйонів гривень.
Так, до бюджету обласного центру перераховано 817 мільйонів гривень, мелітопольські і веселівські представники бізнесу направили понад 150 мільйонів гривень, бердянські та приморські – 116,7 мільйона гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 59,6 мільйона гривень, оріхівські та гуляйпільські – 59,5 мільйона гривень, василівські та михайлівські – 56,6 мільйона гривень, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 51,2 мільйона гривень тощо.
У Запорізькій області на податковому обліку перебувають майже 66 тисяч платників єдиного податку, зокрема, 54783 ФОПи, 8933 СГД-юридичні особи, 2044 сільськогосподарські виробники.
Нагадаємо, у п’ятницю, 19 листопада завершується термін сплати податкових зобов’язань у податкових деклараціях платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за три квартали, єдиного податку платниками ІІІ групи за ІІІ квартал, а також авансових внесків з єдиного податку фізичними особами-підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп, за листопад.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області