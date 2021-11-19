Жителі гуртожитків змушені платити за газ на рівні із бізнесом

Мешканці гуртожитків та відомчого житла не можуть отримувати газ за пільговою ціною. Між урядом, «Нафтогразом» та органами місцевого самоврядування було укладено Меморандум про врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальному сезоні 2021/22 рр. У ньому не враховано інтересів цих категорій споживачів, заявила директор ТОВ «Запоріжгаз Збут» Юлія Бурдак.
«Щоб «Запоріжгаз Збут» міг гарантовано постачати газ населенню за фіксованою ціною до травня 2022 року, ми уклали договір на купівлю природного газу у НАК «Нафтогаз України». Проте споживачі, які мешкають у відомчому житлі та гуртожитках, газ за ціною 7,99 грн/м3 отримувати не можуть», — пояснює Юлія Бурдак.
За її словами, чинний договір передбачає придбання постачальником газу виключно для потреб побутових споживачів.
«Ми не можемо закупити ресурс за ціною, яка дозволяла б постачати газ даним категоріям населення по 7,99 грн за куб. Оскільки, згідно з діючим законодавством, відомче житло та гуртожитки не належать до категорії «побутові споживачі»», — уточнює Юлія Бурдак.
На сьогоднішній день постачальник направив власникам гуртожитків пропозицію щодо зміни умов договорів.
Зазначимо, протягом півроку відзначається зростання цін на газ у Європі та Україні. Для споживачів ТОВ «Запоріжгаз Збут» із травня поточного року ціна була зафіксована у річних тарифах на рівні 7,99 грн за кубометр. Вартість ресурсу залишиться незмінною до травня 2022 року.