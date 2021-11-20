5 переваг лазерної епіляції

Позбавлення від зайвого волосся дозволяє жінкам почувати себе більш впевнено та комфортно. Представниці прекрасного полу готові терпіти навіть болісні процедури, щоб шкіра стала гладенькою. Проте, зовсім не обов’язково випробовувати себе на міцність, позбавляючись від волосся за допомогою ваксингу чи шугарингу. Можна пройти курс лазерної епіляції та забути про біль під час подібних процедур.
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- Можливість надовго позбутися зайвого волосся
Лазерна епіляція дає ефективний та довготривалий ефект. Через 6-8 процедур ви забудете про небажане волосся на 3-8 років. Надалі вам буде достатньо лише однієї процедури на рік для підтримки результату.
- Зменшення фінансових витрат на епіляцію
Вибираючи лазерну епіляцію, ви заощаджуєте гроші. Послуги шугарингу, станки для гоління, креми для депіляції, віск — все це потребує постійних фінансових витрат. А пройшовши курс лазерної епіляції один раз, ви забудете про небажане волосся надовго та не будете витрачати кошти на підтримку гладкості шкіри.
- Економія часу
Після лазерної епіляції у вас зникне необхідність голитися щодня. Не потрібно буде чекати та відрощувати необхідну довжину волосся, щоб можна було видалити волосся за допомогою цукрової пасти чи воску. Завдяки лазерній епіляції у вас з’явиться багато вільного часу.
- Покращення стану шкіри
Після лазерної епіляції шкіра не тільки гладка, але й зволожена. Використання станків для гоління травмує шкіру, призводить до її сухості та появи вростаючих волосків. Такі прояви можуть спостерігатись і після воскової епіляції чи шугарингу, якщо шкіра дуже чутлива або майстер припускався помилок.
- Безпечність процедури
Лазерна епіляція — щадна процедура, яка має мінімум протипоказань. Вона не викликає неприємних відчуттів та не впливає негативно на стан шкіри, здоров’я.
За допомогою лазерної епіляції можна ефективно та безболісно позбутися дискомфорту через наявність зайвого волосся. Оцінити переваги даної процедури ви зможете вже після першого сеансу.