Новини про спорт в Україні та Світі

Спорт один із найпопулярніших видів новин, він насичений різними новинами футболу, боксу, тенісу тощо. Але як кажуть не одним футболом єдині у цьому випуску новин про спорт, ми поговоримо про єдиноборства. І так спортсмени Микита Шагойко та Михайло Чаусов здобули медалі на чемпіонаті світу з джиу джитсу.
В Об’єднаних Арабських Еміратах, а саме в Абу-Дабі з 14 по 16 листопада відбувся 13-й чемпіонат світу з бразильського джіу-джитсу. Діти з 4 до 17 років брали участь у перший день змагань та наші спортсмени з Дніпра Спортсмени з Дніпра здобули медалі на цих змаганнях.
Микита Шагойко, який є представником клубу Yamasaki Academy, змагався в категорії синій пояс, 73 кг. Він виборов перемоги у трьох суперників з ОАЕ. Після цього, у півфіналі, він виграв у американця Еміра Ходронова з результатом 2-2.
Фінал же змагання закінчився тим, що Микита поступився бразильцю Лукасу та Сільва де Олів’єра.
Михайло Чаусов брав участь у категорії “жовтий пояс, 73 кг”. Він виборов перемогу у гравця Об’єднаних Арабських Еміратів, Абдулли Ахмеда Хаміса Алдармакію у чвертьфіналі. Рахунок поєдинку становив 7-0 на користь Михайла. У півфіналі Михайло Чаусов програв українцю Ростиславу Мартинюку з результатом 0-19, що і принесло чемпіонську перемогу Ростиславу Мартинюку.
У перший день змагань, наші спортсмени виграли 9 медалей з них 4 золоті, 3 срібні і 2 бронзові. Золотими призерами стали Ростислав Мартинюк, Варвара Бондаренко, Марія Полторак, Олександр Яковенко. Другі місця, а відповідно срібні медалі здобули Микита Шагойко, Макар Стрижеус, Єгор Головченко. І бронзовими призерами стали Гай Гутман та Михайло Чаусов.
Загалом у чемпіонаті світу з джиу-джитсу брали участь понад 100 спортсменів з України.
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