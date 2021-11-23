Ринок праці Запорізької області

Станом на 19 листопада 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 12,2 тис. осіб, з них 10,1 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.Кількість актуальних вакансій станом на 19 листопада 2021 року – 1808 одиниць (у м. Запоріжжі – 1078 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 7 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 2 безробітні особи).З початку листопада 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 179 громадян. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 83 безробітні особи, які перебували на обліку.