22-26 листопада 2021 року Міністерство освіти і науки спільно з роботодавцями, міжнародними партнерами, регіональними центрами зайнятості та Центрами професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості проводить Всеукраїнський тиждень професійної освіти.
Програма заходів за посиланням. https://is.gd/UjzBES
Тиждень професійної освіти – це ще один привід нагадати, що представники робітничих професій вже протягом багатьох років користуються значним попитом на ринку праці України, а роботодавці готові пропонувати їм конкурентні заробітні плати та достойні умови праці.
У рамках тижня Центри професійно-технічної освіти ДСЗ проведуть онлайн-екскурсії та презентують свої освітні послуги. Нагадаємо, у системі служби зайнятості функціонують 11 ЦПТО, діяльність яких спрямована на надання освітніх послуг дорослому населенню. Навчання здійснюється за 95 ліцензованими робітничими професіями та багатьма напрямами курсів цільового призначення.
Коваль ручного кування, перукар-модельєр, швачка, електрозварник ручного зварювання, бджоляр та багато інших робітничих професій презентуватимуть майстри центрів профтехосвіти впродовж 22-26 листопада.
Фахівці регіональних центрів зайнятості підготували майстер-класи, вебінари, профорієнтаційні уроки, а також серію відеороликів про професії.
Долучайтесь до онлайн-зустрічей! Перелік активностей тут. https://is.gd/9tj1pA
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47