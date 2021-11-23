З прибутків комунальних підприємств і приватних компаній запорізькі громади отримали 112 мільйонів гривень

За десять місяців до місцевих бюджетів надійшло 112 мільйонів гривень податку на прибуток. Лише у жовтні запорізькі компанії, організації і установи перерахували до скарбниць 1,7 мільйона гривень. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, це на 12 відсотків більше, ніж було сплачено роком раніше.
У січні-жовтні більшу половину надходжень спрямували до бюджетів суб’єкти господарювання м. Запоріжжя – 83,2 мільйона гривень, мелітопольські і веселівські платники забезпечили майже 12 мільйонів гривень, бердянські і приморські – 5,6 мільйона гривень, вільнянські та новомиколаївські – 2,5 мільйона гривень, пологівські, більмацькі та розівські – понад 2 мільйони гривень, токмацькі і чернігівські – 1,4 мільйона гривень, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 1,4 мільйона гривень тощо.
Нагадаємо, базова ставка податку на прибуток дорівнює 18 відсоткам. Відповідно до бюджетного розподілу 10 відсотків податку зараховується до бюджетів місцевих рад. Крім того, 100 відсотків платежу від фінансових установ комунальної форми власності також сплачується до місцевих бюджетів.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області