Запорізькі продавці підакцизних товарів поповнили бюджети громад майже на 291 мільйон гривень

З початку року до місцевих бюджетів регіону надійшло 290 мільйонів 785 тисяч гривень акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизних товарів. Минулорічний рівень сплати перевищено на 43,3 мільйона гривень або на 17,5 відсотка. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Для торгівлі алкогольною продукцією та тютюновими виробами запорізькі компанії і приватні підприємці придбали понад вісім тисяч ліцензій, перерахувавши за них до скарбниць громад майже 40 мільйонів гривень. Крім того, у січні-жовтні призупинено дію 948 дозволів, анульовано 2523 документи.
Станом на початок листопада в регіоні кількість діючих ліцензій перевищила десять тисяч. З їхнім переліком можна ознайомитись на сайті податкової служби за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.
Також за десять місяців у сфері обігу підакцизних товарів податківці провели 1586 перевірок суб’єктів господарювання. За виявлені порушення вимог законодавства застосовані фінансові санкції у вигляді штрафів на загальну суму 44,5 мільйона гривень.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області