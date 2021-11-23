Запорізькі скарбниці отримали понад шість мільйонів гривень туристичного збору

З початку року до місцевих бюджетів регіону надійшло 6 мільйонів 174 тисячі гривень туристичного збору. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, цього року від приймання туристів запорізькі скарбниці отримали на 1 мільйон 581 тисячу гривень або на 34 відсотки більше, ніж торік.
Так, суб’єкти господарювання-юридичні особи сплатили 2 мільйони 551 тисячу гривень, фізичні особи спрямували 3 мільйони 623 тисячі гривень.
Найбільші надходження забезпечили платники м. Запоріжжя – 883 тисячі гривень, якимівські та приазовські – 593 тисячі гривень, бердянські та приморські – 119 тисяч гривень тощо.
Всього в Запорізькій області туристичний збір сплачують понад 700 юридичних та фізичних осіб. Нагадаємо, його ставка не може перевищувати 0,5 відсотка – для внутрішнього туризму та до 5 відсотків – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати за одну добу розміщення.
Ставки платежу встановлюють органи місцевого самоврядування – міські, селищні, сільські ради та ради територіальних громад.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області