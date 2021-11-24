Carlsberg Ukraine передала 16 кисневих концентраторів у дві COVID-лікарні Запоріжжя

Компанія Carlsberg Ukraine закупила 16 кисневих концентраторів для двох COVID-лікарень Запоріжжя.
«Щодня в Україні фіксують близько 17-20 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Країна зіштовхнулася з черговою хвилею пандемії. Бізнес не може стояти осторонь, коли йдеться про життя людей. Один із заводів Carlsberg Ukraine працює в Запоріжжі. Ми зробили запит і дізналися, що лікарні міста потребують кисневих концентраторів. Компанія придбала та доставила концентратори у Запорізьку міську лікарню №9 та Запорізьку міську лікарню екстреної та швидкої медичної допомоги №5», – коментує Євген Шевченко, генеральний директор Carlsberg Ukraine.
Втілити благодійну допомогу допоміг Всеукраїнський благодійний фонд «Крона». «Нова хвиля захворюваності – і знову лікарні зіштовхнулися з нестачею кисневого обладнання в стаціонарі. Ми запитали про основну потребу лікарень і одразу отримали відповідь – кисневі концентратори. Завдяки підтримці компанії Carlsberg Ukraine ми змогли закупити сучасні сертифіковані прилади, кожен генерує 10 л повітря на хвилину. До концентратора можна підключити двох пацієнтів. Це порятунок для понад 30-и пацієнтів із важкою кисневою недостатністю», – розповідає координаторка програм ВБФ «Крона» Лариса Сидельнік.
У 2020 році Carlsberg Ukraine виділила 6, 8 млн гривень для протистояння пандемії COVID-19. У співпраці з ВБФ «Крона» компанія закупила 8000 захисних костюмів для лікарів, три апарати ШВЛ та кисневі концентратори для медичних закладів Києва, Львова, Запоріжжя. З деталями діяльності Carlsberg Ukraine у напрямку корпоративної соціальної відповідальності та благодійності як одного з напрямків роботи відповідального бізнесу можна ознайомитися у звіті зі сталого розвитку, який компанія публікує щорічно.
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Carlsberg Ukraine є частиною Carlsberg Group, однієї з провідних пивоварних Груп у світі з великим портфелем брендів пива та інших напоїв. До складу Carlsberg Ukraine входять заводи в Запоріжжі, Києві та Львові. В портфель Carlsberg в Україні входять пиво, алкогольні та безалкогольні напої таких торговельних марок, як «Львівське», Robert Doms, Baltika, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, «Арсенал», «Квас Тарас», Somersby, Guinness, Seth&Riley’s Garage, Warsteiner, Grimbergen та інші. Більш детальну інформацію можна отримати на сайті https://carlsbergukraine.com/
Carlsberg Ukraine передала 16 кислородных концентраторов в две COVID-больницы Запорожья
Компания Carlsberg Ukraine закупила 16 кислородных концентраторов для двух COVID-больниц Запорожья.
«Ежедневно в Украине фиксируют около 17-20 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Страна столкнулась с очередной волной пандемии. Бизнес не может стоять в стороне, когда речь идет о жизни людей. Один из заводов Carlsberg Ukraine работает в Запорожье. Мы запросили и узнали, что больницы города нуждаются в кислородных концентраторах. Компания приобрела и доставила концентраторы в Запорожскую городскую больницу №9 и Запорожскую городскую больницу экстренной и скорой медицинской помощи №5», – комментирует Евгений Шевченко, генеральный директор Carlsberg Ukraine.
Воплотить благотворительную помощь помог Всеукраинский благотворительный фонд “Крона”. «Новая волна заболеваемости – и снова больницы столкнулись с нехваткой кислородного оборудования в стационаре. Мы спросили об основной необходимости больниц и сразу получили ответ – кислородные концентраторы. Благодаря поддержке компании Carlsberg Ukraine, мы смогли закупить современные сертифицированные приборы, каждый генерирует 10 л воздуха в минуту. К концентратору можно подключить двух пациентов. Это спасение для более 30 пациентов с тяжелой кислородной недостаточностью», – рассказывает координатор программ ВБФ «Крона» Лариса Сидельник.
В 2020 году Carlsberg Ukraine выделила 6,8 млн гривен для противостояния пандемии COVID-19. В сотрудничестве с ПБФ «Крона» компания закупила 8000 защитных костюмов для врачей, три аппарата ИВЛ и кислородные концентраторы для медицинских учреждений Киева, Львова, Запорожья. С деталями деятельности Carlsberg Ukraine в направлении корпоративной социальной ответственности и благотворительности как одного из направлений работы ответственного бизнеса можно ознакомиться в отчете по устойчивому развитию, который компания публикует ежегодно.
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Carlsberg Ukraine является частью Carlsberg Group, одной из ведущих пивоваренных групп в мире с большим портфелем брендов пива и других напитков. В состав Carlsberg Ukraine входят заводы в Запорожье, Киеве и Львове. В портфель Carlsberg в Украине входят пиво, алкогольные и безалкогольные напитки таких торговых марок, как “Львівське”, Robert Doms, Baltika, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, “Арсенал”, “Квас Тарас”, Somersby, Guinness, Seth&Rile , Grimbergen и другие. Более подробную информацию можно получить на сайте https://carlsbergukraine.com/