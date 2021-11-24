Смартфони Samsung – переваги лінійки Galaxy Flip Z

Корейський бренд електроніки відомий багатьма видами якісної продукції, та особливу увагу привертають смартфони. Бо серед відносно нових моделей є такі, що не мають аналогів серед конкурентів. Мова йде про лінійку Galaxy Flip Z, яка істотно відрізняється від попередніх деякими особливостями.
Особливості
Напевно, самою цікавою особливістю смартфонів лінійки Galaxy Flip Z являється гнучкість екрану. Наприклад, Flip Z 3 – позиціонується як розкладачка. В складеному вигляді нагадує жіночу пудреницю. Компактний, але має досить вагомі розміри екрану, який з заводу захищений спеціальною плівкою, щоб уникнути зайвих пошкоджень під час складання.
При цьому варто зауважити, що екран скляний, та належить до так званих гнучких версій. За статистикою, минулого року було продано велику кількість смартфонів з гнучким екраном, левова частка яких належить бренду Samsung.
Механічна міцність екрану покращується з кожною новою версією.
Ще однією особливістю лінійки Flip є наявність різноманітних датчиків. Наприклад, розблокування телефона можливе за відбитком пальця, це безпечно і надійно. Інші датчики фіксують під час дзвінка екран, щоб не спрацювало автоматичне нажимання кнопок.
Основні переваги
Що стосується переваг, то вони в об’ємній оперативній пам’яті, що становить 8Гб. Поки що з цим показником мало який бренд може зрівнятися. Окрім цього, до плюсів Galaxy Flip Z можливо віднести:
- Гнучкий екран. Це нововведення, яке ще не дуже розповсюдилось, бо першість розробки даної особливості належить Samsung. До того ж у багатьох користувачів виникає багато питань, щодо надійності подібних технологій. Та за відгуками тих, хто вже користується цими моделями, нарікань на якість немає.
- Камери. Всім відомо, що матриця в камерах Самсунгівських смартфонів одна із самих якісних. Серед переваг Flip – можливість зйомки в будь-яких умовах, в тому числі під час руху. Вони оснащені автофокусом, який здатен фіксуватись на об’єкті та передавати стабільне зображення.
Також варто згадати про види зв’язку. В цих смартфонах використовуються всі можливі їх види, зокрема GPS, NFC, Блютуз. Підтримується дві сім-карти. Спеціальні датчики допомагають отримати інформацію про місцезнаходження, та розширють моливості смартфонів.
Смартфони Samsung – достойна альтернатива. Вони якісні, мають цікавий індивідуальний дизайн та багато потрібних функцій, працюють на самій популярній платформі Android.