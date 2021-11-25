850 запорізьких торгових підприємств “мінімізували” зарплати своїх співробітників

Упродовж року фахівці податкової служби регіону разом із представниками інших органів влади і місцевого самоврядування виявили понад три тисячі підприємств, у яких рівень заробітних плат був менше встановленого законодавством мінімуму.
Проведений аналіз звітності засвідчив, що серед найбільших “мінімізаторів” зарплат – підприємства торгівлі (850 суб’єктів господарювання) та промисловості (463 СГД).
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у січні-жовтні на засіданнях обласної та районних адміністрацій було заслухано більше тисячі роботодавців. У результаті 878 керівників підвищили рівень оплати праці. До бюджетів і соціальних фондів додатково надійшло 1,3 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску та військового збору.
До податкових органів на робочі групи та співбесіди було запрошено 2006 суб’єктів господарювання. На даний час 1661 з них збільшили виплати найманим працівникам. Скарбниці додатково отримали 1,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 1,5 мільйона гривень єдиного внеску.
Податкова служба звертає увагу роботодавців, що заробітна плата має виплачуватися на рівні не менше мінімальної. Нагадаємо, у листопаді її розмір становить 6000 гривень, а у грудні підвищується до 6500 гривень.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області