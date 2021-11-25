Корисні інструменти взимку

Зима вносить свої корективи – доводиться очищати від льоду та снігу доріжки, тротуари, прибудинкові території, паркування та, звичайно, автомобіль. У цій нелегкій справі потрібно запасатись якісним інструментом. Це не такий вже й великий список, але він стане у нагоді кожному власнику будинку та автомобіля.
Лопати для снігу
На перший погляд у цьому простому пристрої немає жодних особливостей та хитрощів, але якщо трохи заглибитися в тему питання, відмінності таки є. Від вибору певного типу та характеристик лопати може залежати ефективність роботи.
В залежності від матеріалу ковша, на зиму можна обрати металевий або пластиковий варіант. Звичайно, металевий ківш вважається більш міцним і довговічним, але також слід врахувати збільшення у вазі, до того ж сніг також не повинен прилипати до поверхні.
Пластикова лопата підходить якнайкраще для прибирання снігу, оскільки пластик має запас пружності проти деформації, невелику вагу та доступну вартість. При виборі лопати слід звернути увагу на виготовлення кромки ковша, вона захищає край від деформацій та обтирання.
Скріпер
Ківш для прибирання снігу – це пристрій для прибирання великих територій від снігу, з широким ковшем, горизонтальною ручкою, може бути додатково оснащений колесами для пересування.
Щітки, скребки, автомобільні лопати
Для автовласників та власників різної техніки не зайвою буде наявність щітки, скребка, автомобільної лопати. За допомогою автомобільної лопати ви зможете відкопатися від кучугур, які утворилися після снігопаду. Скребки, у свою чергу, очистять від льоду заднє скло, не пошкодивши їх. Щітка допоможе змісти сніг з капота і кузова.
Автомобільний набір
Кожному автолюбителю потрібен надійний помічник в дорозі, або в гаражі – це, звичайно, якісний набор інструментів. Правильно підібраний інструмент відповідно до передбачуваного обсягу робіт та різноманітних ситуацій на дорозі – запорука успіху.
Снігоприбиральник
Якщо у вас свій двір чи дача, на якій ви любите бувати взимку, одне з найцінніших придбань – це снігоприбиральник. Така техніка значно полегшить життя взимку, позбавивши багатогодинної роботи з розчищення двору після снігопадів. На сайті intertool.ua ви зможете знайти два типи снігоприбиральників – електричний та бензиновий. Обидва види адаптовані для роботи при низьких температурах та ефективні при великих сніжних заносах.