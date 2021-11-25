У “Дубовому гаю” співали польські та українські пісні

5 міжнародний дитячий фестиваль-конкурс українсько-польської культури «Хортиця — серце Європи» — «Pod jednum niebem» зібрав у ресторанно-розважальному комплексі «Санрайз», що у ЦПКіВ «Дубовий гай» у Запоріжжі солістів і творчі колективи, які популяризують українську і польську національні культури, з різних куточків Запорізької області та міст України. На сцені виступали також і дітлахи з особливими освітніми потребами – демонстрували вокальні, хореографічні, виконавські та акторські здібності.
Захід відбувся у межах мистецького проєкту «Талановиті діти України», який реалізує у нашому регіоні Людмила Псковська, й був присвячений 103-й річниці Незалежності Польщі, що відзначалася 11 листопада. Також учасники заходу вшанували пам’ять голови товариства польської культури ім.св.Іоанна Павла ІІ Папи Римського пані Анни Макушинської, яка нещодавно померла через ковід. Пані Анна була ініціаторкою і натхненницею цього заходу, розповіла директорка фестивалю Людмила Пісковська. Учасники фестивалю щиро подякували гостинному господарю чудової локації «Санрайз» Ошану Беладзе за теплий прийом.
Гран-прі фестивалю отримав співак із Бердянська Іван Ахрименко. Першими місцями відзначили творчі колективи із Запоріжжя та Дніпра. Переможцем фестивалю став народний хореографічний колектив «Славутич». Він отримав кубок і запрошення до Польщі.