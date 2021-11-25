У Запорізькій ТПП представлять перші підсумки діяльності промислових кластерів

У четвер, 25 листопада у Запорізькій торгово-промисловій палаті відбудеться фінальна конференція проєкту #ClusteRISE, під час якої представлять перші підсумки діяльності запорізького регіонального кластеру «Інжиніринг – Автоматизація – Машинобудування».
Запорізька торгово-промислова палата – активний учасник і ініціатор створення промислового кластеру в регіоні. Зокрема, завдяки участі у міжнародних програмах підписано перші угоди про співпрацю кластеру «ІАМ»:
1. Угода про співпрацю з Литовським автомобільним кластером (вересень 2021 р.)
2. Меморандум про співпрацю з INDUSTRY CLUSTER 4.0 – чеським об’єднанням інженерних та ІТ-компаній (листопад 2021 р.)
Угода з литовцями стала одним із результатів спільного проєкту Запорізької ТПП і Вільнюської торгово-ремісничої палати, спрямованого на покращення експортних можливостей малого та середнього підприємництва у Східній Європі шляхом розвитку кластерного руху.
Друга міжнародна угода – Меморандум про співпрацю з INDUSTRY CLUSTER 4.0 підписана під час візиту до Чехії, який організовано в межах програми «Розвиток експортних можливостей членів кластеру та позиціювання його як бренду на зовнішніх ринках», що реалізується як частина проєкту «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» за спільного фінансування Європейським Союзом та урядом Німеччини через німецьку федеральну компанію GIZ.
Проєкт ClusteRISE виконувала Асоціація Підприємств Промислової Автоматизації України за підтримки GIZ–Ukraine. Одним із ключових результатів проєкту є заснування і розвиток кластерів ІАМ в регіонах країни.
Головним завданням підсумкової конференції є поширення кращого досвіду в кластерному розвитку.
Крім Запоріжжя, під час конференції представлять результати розвитку кластеру «Інжиніринг – Автоматизація – Машинобудування» (ІАМ) у Харкові. Також у заході візьмуть участь представники Морського кластеру України, Вінницького кластеру приладобудування, Центральноукраїнського кластеру ІАМ.
Спікери:
Генеральний директор Асоціації Підприємств Промислової Автоматизації України Олександр ЮРЧАК
Віцепрезидент Запорізької торгово-промислової палати Андрій КУЦ
Виконавчий директор запорізького кластеру «ІАМ» Андрій КАРПЕНКО
Керівники компаній – учасників кластеру «ІАМ»
Представники кластерів інших регіонів України (онлайн)
Представники міжнародних проєктів підтримки (онлайн)