Здоров’я нації. Народний депутат Сергій Штепа забезпечив корисне і здорове дозвілля запорізьким дітлахам

У Запоріжжі за сприяння народного депутата Сергія Штепи продовжують розвивати спортивну інфраструктуру. Цього разу на базі Запорізького академічного ліцею в Олександрівському районі облаштували повноцінну спортивну локацію для різноманітних ігрових видів спорту.
– Для мене величезна радість відкрити новий багатофункціональний спортивний майданчик в академічному ліцеї м. Запоріжжя. Раніше до мене чимало разів звертались батьки школярів, а також представники трудового колективу, з проханням відновити спортивний майданчик. Адже мова іде про забезпечення умов для розвитку і зростання здорової нації. Я вирішив через механізм державної субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів сприяти реконструкції однієї зі спортивних локацій, – розповів народний депутат.
На майданчику облаштовано покриття з поліуретану. На відміну від штучної трави, поліуретан дозволяє грати не тільки в футбол, але й у баскетбол, гандбол, волейбол та великий теніс, адже забезпечує достатній відскок м’яча. За словами директора ліцею Вадима Комісарова, у цьому закладі є багато спортивних традицій, фізкультуру викладає майстер спорту. Колишня членкиня команди з баскетболу «Козачка» Оксана Ющенко, тож тут працює баскетбольний гурток, розвивається команда черлідерів, яка вже здобула титул чемпіону України, набирають обертів такі нові для українських дітлахів види спорту як фрізбі, пітанг. Тож під час підготовки проєкту зупинились саме на такому типі покриття, адже поліуретан достатньо м’який, ризик отримати юним спортсменам серйозне ушкодження при падінні зведений до мінімуму.
Місто підготувало за власний рахунок проєктно-кошторисну документацію на об’єкт. А безпосередньо на роботи з державної субвенції було виділено суму 2 млн. 258 тис. грн.
– Для мене свято відкриття цього спортивного майданчика – особливе. Адже 14 років тому я закінчив із золотою медаллю саме цей навчальний заклад. Надзвичайно приємно робити щось гарне для рідної школи, – поділився особистим Сергій Штепа.- Сьогодні я ставлю перед собою амбітне завдання – до кінця каденції певною мірою допомогти абсолютно всім школам 77 округу, а це ще декілька шкіл в Олександрівському районі та більше 10 в Шевченківському районі. Десь потрібні аналогічні спортивні майданчики, десь не вистачає комп’ютерних класів, десь необхідний ремонт харчоблоку чи актової зали. Роботи вистачить ще на багато років, але коли бачиш щирі посмішки дітей, то розумієш, що все не дарма.
Додамо, загалом у Запоріжжі за рахунок державної субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів фінансується будівництво 9 нових дитячо-спортивних майданчиків. Чотири з них збудовано в Олександрівському районі міста. Ще п’ять до кінця року з’являться в Шевченківському районі Запоріжжя. Також в рамках покращення спортивної та дитячої інфраструктури до кінця року буде здійснено капітальний ремонт спортивного майданчика в навчально-виховному комплексі №111 в селищі Тепличне, який передбачає встановлення нових тренувальних елементів.