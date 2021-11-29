3 грудня – Всеукраїнський онлайн-марафон “Комунікація – Партнерство – Відкритість”

У Міжнародний день людей з інвалідністю, 3 грудня 2021 року з 10:00 до 18:00, Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю організовує проведення Всеукраїнського онлайн-марафону “Комунікація – Партнерство – Відкритість”.
Участь у заході візьмуть керівники центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, регіональні представники Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю.
Під час проведення онлайн-марафону, відповідно до його Плану-графіка здійснюватиметься підключення до центральної студії в Секретаріаті Кабінету Міністрів України керівників міністерств, які поінформують про проведену міністерствами роботу з питань соціальної підтримки людей з інвалідністю, поділяться планами такої роботи на 2022 рік та відповідатимуть на запитання, які найбільш хвилюють людей з інвалідністю.
Зокрема, підніматимуться питання доступності для людей з інвалідністю соціальних, медичних, освітніх послуг, а також інші питання, які пов´язані з дотриманням їх прав та законних інтересів.
Пряма трансляція заходу відбуватиметься на YouTube – каналі Кабінету Міністрів України.
Питання до керівників центральних органів виконавчої влади можна надіслати до 18:00 29 листопада 2021 року заповнивши google-форму: https://bit.ly/30LYtHv.
Під час онлайн-трансляції марафону буде можливість поставити запитання, якщо Ви надішлете його на електронну адресу: marafon3122021@gmail.com.
ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОНЛАЙН-МАРАФОНУ «КОМУНІКАЦІЯ ~ ПАРТНЕРСТВО ~ ВІДКРИТІСТЬ»
10:00-10:10 – ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ Відкриття заходу
10:15-10:30 – МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
10:30-11:00 – Відповіді на запитання. Надання роз’яснень МІНСОЦПОЛІТИКИ, НАЦСОЦСЛУЖБА, ФОНД СЗОІ
11:00-11:15 – МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
11:15-11:45 – Відповіді на запитання. Надання роз’яснень. МОЗ, НСЗУ
11:45-12:00 – МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
12:00-12:25 – Відповіді на запитання. Надання роз’яснень
12:25-12:40 – МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ
12:40-13:00 – Відповіді на запитання. Надання роз’яснень
13:00-13:15 – МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ
13:15-13:35 – Відповіді на запитання. Надання роз’яснень. МІНРЕГІОН
13:35-13:50 – МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ
13:50-14:10 – Відповіді на запитання. Надання роз’яснень
14:10-14:25 – МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ
14:25-14:45 – Відповіді на запитання. Надання роз’яснень
14:45-15:00 – МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
15:00-15:20 – Відповіді на запитання. Надання роз’яснень
15:20-15:35 – МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ
15:35-15:55 – Відповіді на запитання. Надання роз’яснень
15:55-16:10 – МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
16:10-16:30 – Відповіді на запитання. Надання роз’яснень
16:30-16:45 – ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ
16:45-17:10 – Відповіді на запитання. Надання роз’яснень
17:10-17:25 – УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
17:25-17:50 – Відповіді на запитання. Надання роз’яснень
17:50-18:00 – ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАР КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ.
Заключне слово. Підбиття підсумків проведення Всеукраїнського онлайн-марафону.