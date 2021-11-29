«Донцов-фест» збирає однодумців

«Донцов-фест» збирає однодумців

4-5 грудня, у мелітополі, у палаці культури залізничників  проходитиме визначна для всієї України  подія  – Всеукраїнський патріотичний фестиваль «Донцов-фест».

  • Захід спрямований на вшанування, популяризацію та підвищення рівня знань серед українського суспільства про видатного науковця, аналітика і мислителя Дмитра Донцова, його боротьбу за незалежність та територіальну цілісність України; ознайомлення активних молодих осіб з історичними пам’ятками регіону, поширення інформації про Україну та її історію, формування почуття національної гідності та національної перспективи, – зазначає директор фестивалю Валерій Гладунець.

Всіх небайдужих запрошуємо долучитися до фестивалю.

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