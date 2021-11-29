Наталія Боєва запрошує на свій авторський концерт

3 грудня у концертному залі імені М.І. Глінки Запорізької обласної філармонії відбудеться авторський концерт члена Національної Спілки композиторів України, заслуженого діяча мистецтв України, композитора Наталії Боєвої.
Для митця авторський концерт – це як творчий звіт. Цього вечора Наталія Іванівна познайомить запорожців та гостей міста зі своїм творчим доробком у виконанні справжніх Зірок музичної України. Композитор закохалася у солістів переважно у Києві, слухаючи свої твори у їхньому виконанні в програмах Міжнародних фестивалів «Київ Мюзик Фест», «Музичні прем’єри».
Вже багато років Запорізька обласна філармонія співпрацює із композиторами нашого регіону. Нові твори презентуватимуть – академічний симфонічний оркестр Запорізької обласної філармонії під орудою головного диригента, народного артиста України Вячеслава Реді та видатні музиканти світового рівня: народний артист України Юрій Кот (фортепіано), солістка Київського національного академічного театру оперети, заслужена артистка України Валерія Туліс; лауреати міжнародних конкурсів Дмитро ТКАЧЕНКО (скрипка), солістка Національної філармонії України Каріна Кондрашевська (сопрано), Олександр Бойко (баритон).
У програмі прозвучать прем’єрні виконання творів для голосу на вірші Тетяни Нещерет, Олександра Олеся, Миколи Вороного; Концерт для скрипки № 2, присвячений Дмитру Ткаченко; Фантазія для фортепіано та багато інших творів.
Чекаємо на всіх цінителів академічної музики о 18.00 у концертному залі імені М.І. Глінки.
Концерт відбудеться із дотриманням всіх карантинних вимог згідно чинного законодавства.