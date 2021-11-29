Ринок праці Запорізької області

Станом на 26 листопада 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 12,3 тис. осіб, з них 10,3 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.Кількість актуальних вакансій станом на 26 листопада 2021 року – 1819 одиниць (у м. Запоріжжі – 1117 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 7 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 2 безробітні особи).З початку листопада 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 173 громадянина. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 77 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.