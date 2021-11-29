З доходів запоріжців бюджети громад отримали вісім мільярдів

За десять місяців запорізькі роботодавці і мешканці регіону спрямували до місцевих бюджетів 8 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб. Зростання доходів скарбниць до показника аналогічного періоду минулого року склало 18 відсотків. Додаткові надходження перевищили 1,2 мільярда гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Так, до міського бюджету Запоріжжя надійшло 4 мільярди 445 мільйонів гривень. Енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські платники забезпечили 873 мільйонів гривень, мелітопольські і веселівські – 647 мільйонів гривень, бердянські та приморські – 487,7 мільйона гривень, василівські та михайлівські – 390 мільйонів гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 310 мільйонів гривень, оріхівські та гуляйпільські – 200 мільйонів гривень тощо.
Серед найбільших платників ПДФО у регіоні – підприємства-виробники електроенергії, чавуну, сталі та феросплавів, вогнетривких виробів, устаткування, а також добувні компанії.
Усього в Запорізькій області нараховується 74 тисячі платників податку на доходи фізичних осіб, серед яких 18 тисяч юридичних осіб та 56 тисяч фізичних осіб.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області