Акція «Зелена країна» у Запорізькій області

Ліс – це свіже повітря та чисте довкілля. Завдяки лісу зберігається біорізноманіття. У рамках програми Президента “Зелена країна” за 3 роки заплановано висадити 1 мільярд нових дерев, за 10 років – збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів.
Державний лісовий фонд лісогосподарських підприємств області нараховує 76,8 тис. га. На сьогодні у рамках акції «Зелена країна» підпорядкованими державними лісогосподарськими підприємствами висаджено 4094,1 тис. шт. посадкового матеріалу (план «Зеленої країни» 4067,5 тис.штук), що становить 101% на площі 715, 8 га.
Нагадаємо, що 30 жовтня по всій території України відбулася загальнонаціональна толока присвячена масштабній висадці дерев «Створюємо ліси разом» в рамках програми Президента України «Зелена країна».
У Запорізькій області толока проходила на території Крутоярівського лісництва ДП «Запорізьке лісомисливське господарство» поблизу села Розумівка Запорізького району. Участь у ній взяли працівники обласного управління лісового та мисливського господарства, співробітники ГУ ДСНС України у Запорізькій області, ГУ НП в Запорізькій області, Запорізької обласної прокуратури, представники обласної державної адміністрації, голови ОТГ та інші охочі.
Усі учасники висадили 3 тисячі саджанців дворічної сосни кримської. Крім цього, силові структури разом з лісівниками започаткували із молодих берез Алею присвячену захисникам та захисницям нашої держави.
ГУ ДСНС України у запорізькій області