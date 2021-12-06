Чому варто звернутися за допомогою до служби зайнятості

1. ФАХІВЦІ ДОПОМОЖУТЬ ПІДІБРАТИ ПІДХОДЯЩУ РОБОТУ.
У центрі зайнятості кар’єрні радники допоможуть вам знайти підходящу роботу, поінформують про вільні робочі місця у вашому регіоні та за його межами, нададуть індивідуальні консультації щодо перспектив вашого працевлаштування. Також допоможуть оволодіти необхідними навичками щодо пошуку роботи. Ми порадимо, як розкрити свої здібності потенційному роботодавцю.
2. СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ МАЄ НАЙБІЛЬШУ БАЗУ АКТУАЛЬНИХ ВАКАНСІЙ.
Протягом січня-листопада 2021 року кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості складала –більше 24 тис. одиниць.
При цьому за сприяння служби зайнятості працевлаштовано більше 22 тис. осіб.
3. ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМУВАТИ ДОПОМОГУ ПО БЕЗРОБІТТЮ.
Перебуваючи на обліку в центрі зайнятості, ви маєте право на отримання допомоги по безробіттю. Розмір та тривалість виплат залежить від страхового стажу, якого ви набули за період своєї трудової діяльності, розміру заробітної плати за останнім місцем роботи та статті, за якою ви звільнилися.
4. МОЖНА ОТРИМАТИ НОВУ ПРОФЕСІЮ.
Якщо ви не можете знайти роботу за фахом, служба зайнятості надає можливість безкоштовно пройти професійне навчання за більш ніж 90 ліцензованими професіями. Навчання проходить у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості або інших навчальних закладах. Служба зайнятості має 11 власних ЦПТО, які оснащені новітньою технікою та устаткуванням. Якщо безробітний навчається не за місцем проживання, він безоплатно забезпечується житлом. Крім того, у ЦПТО є шанс отримати досить унікальні професії, приміром, рибовода, коваля, бондаря, виноградаря або майстра з лозоплетіння.
5. ЗА СПРИЯННЯ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ МОЖНА ВІДКРИТИ ВЛАСНУ СПРАВУ.
Якщо для вас не знайшлося підходящої роботи, у службі зайнятості вам запропонують відкрити власну справу. Спершу ви пройдете спеціальне тестування щодо визначення професійних здібностей до підприємницької діяльності. У разі позитивних результатів, вам запропонують пройти спеціальний курс навчання та дізнатися про перспективні види діяльності для конкретного регіону. Фахівці служби зайнятості також допоможуть вам скласти та захистити бізнес-план. Після цього ви отримаєте одноразову допомогу по безробіттю.
6. СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ НАДАЄ ВАУЧЕР НА НАВЧАННЯ.
Без реєстрації в службі зайнятості громадяни можуть отримати ваучер на навчання для підтримання своєї конкурентоспроможності на ринку праці. Документ дає право безкоштовно пройти навчання за спеціальностями у пріоритетних видах економічної діяльності у навчальних закладах України (в тому числі ВНЗ), які мають відповідну ліцензію МОН.
Такі ваучери можуть отримати люди 45+ (до досягнення ними пенсійно говіку), а також внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи та демобілізовані учасники АТО з числа інвалідів.
7. МОЖНА ДОЛУЧИТИСЬ ДО ГРОМАДСЬКИХ ТА ТИМЧАСОВИХ РОБІТ.
Під час пошуку постійного місця роботи ви можете отримати додатковий заробіток – взяти участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру. Ці роботи організовуються місцевими органами влади та роботодавцями за сприяння служби зайнятості. Це чудовий спосіб підзаробити, при цьому, отримуючи допомогу по безробіттю.
8. БЕЗРОБІТНІ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ВІДВІДУВАТИ РІЗНІ ТРЕНІНГИ, В ТОМУ ЧИСЛІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ.
Фахівці служби зайнятості надають послуги з профорієнтації всім громадянам, які потребують допомоги у виборі професії.
Служба зайнятості також організує спільні тренінги та семінари для безробітних з громадськими організаціями, благодійними фондами та соціальними установами.
І цей перелік відображає лише частину послуг, які надає шукачам роботи державна служба зайнятості. Більше того, асортимент сервісів постійно оновлюється та розширюється, враховуючи потреби клієнтів.
Наша основна мета – щоб усі клієнти служби зайнятості мали гідну роботу з достойною заробітною платою.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організації профнавчання Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-31-36