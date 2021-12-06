Декілька порад – де шукати бригаду для ремонту квартири

Основними критеріями вибору бригади для ремонту квартири є об’єми і види робіт, запланованих замовником. Наприклад, для заміни електрокомунікацій потрібно шукати електрика, для монтажу каналізаційних чи водопровідних труб – сантехніка. Щоб виконати капітальний ремонт необхідно найняти бригаду різнопрофільних майстрів. Але в будь-якому випадку до вибору фахівців варто підходити з великою відповідальністю. Це дозволить не переплатити за ремонт, і виконати його якісно.
Декілька важливих порад для власника квартири
Щоб не припуститися помилок під час пошуку майстрів, варти прислухатися до наступних порад.
- Рекомендації. Якщо підрядник вибраний за порадами знайомих чи колег, бажано впевнитися в тому, що послуги запропонованих виконавців чи «майстра на всі руки» підходять за показниками якості. З цією метою варто відвідати закінчений ними об’єкт, і пересвідчитись, що їх робота дійсно відповідає вашим вимогам.
- Пошук на спеціалізованих ресурсах. Часто трапляється, що немає знайомих, які можуть порекомендувати надійних будівельників, або їх смаки не співпадають з вашими. В такому разі виручить пошук за певними критеріями через спеціалізовані будівельні сайти, такі як Послуги.UA. На сторінках таких ресурсів забрано достатньо інформації, яка дозволить підібрати кваліфікованих фахівців чи окремого виконавця для будь-якого виду робіт чи капітального ремонту квартири.
- Кваліфікація. Для складних робіт по монтажу електрики чи сантехніки варто шукати фахівців, які мають не тільки відповідну освіту, але й великий досвід – від 5 років.
- Укладання офіційного договору. Якщо справа дійде до суду, цей документ буде офіційним підтвердженням співпраці з підрядником. Крім того, договір змусить будівельників відповідальніше ставитися до виконання дорученої роботи і виконати всі передбачені ним пункти.
- Оплата. Не варто оплачувати послуги будівельників наперед, навіть частково. Інакше є ризик втрати цих коштів. Якщо бригада вимагає частину грошей сплатити наперед, краще відмовитись від співпраці з нею.
- Придбання матеріалів. Потрібно виділити певну суму на придбання матеріалів та вирішити, хто їх буде купляти. Бажано робити це з бригадиром, щоб контролювати процес.
- Відгуки. Під час пошуку відповідальних виконавців варто ознайомитися с відгуками про їх діяльність. Така інформація є на сайті Послуги. UA. Вона перевірена адміністрацією, тому є повністю правдивою.
Для вибору найкращих майстрів бажано проконсультуватися з декількома претендентами. Під час співбесіди можна скласти певну думку про будівельників, орієнтуючись на їх досвід, манеру спілкування, фаховість відповідей на запитання. Виділіть час на пошук бригади чи окремого виконавця, які зможуть забезпечити якість і зроблять ваш будинок чи квартиру красивою та затишною.