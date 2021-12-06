Фахівців центрів зайнятості навчать консультувати ветеранів щодо інтеграції військового досвіду до цивільної кар’єри

Фахівців центрів зайнятості навчать консультувати ветеранів щодо інтеграції військового досвіду до цивільної кар’єри

За підтримки Програма реінтеграції ветеранів IREX Державна служба зайнятості спільно з Громадською організацією «Центр зайнятості вільних людей» реалізує проєкт «Воїну – гідна праця: розширення можливостей працевлаштування для ветеранів ООС/АТО з м. Київ, Київської, Львівської, Житомирської, Запорізької, Кіровоградської та Полтавської областей».

Згідно з дослідженням, проведеним IREX, військова служба має суттєвий вплив на працевлаштування ветеранів, але переважна більшість з них не сприймають військову службу як частину своєї професійної кар’єри. Ветерани не вказують у резюме професійні навички, набуті під час служби, та не презентують їх роботодавцю, а це може вплинути на прийняття рішення щодо їх працевлаштування.

Протягом листопада 2021 – січня 2022 рр. ГО  «Центр зайнятості Вільних людей» проведе шість онлайн-тренінгів для фахівців з профорієнтації та кар’єрних радників центрів зайнятості.

Фахівців навчать консультувати ветеранів щодо інтеграції військового досвіду у цивільну кар’єру, описувати військові навички в резюме та презентувати їх на співбесіді з роботодавцем. 

Набуті під час тренінгів навички допоможуть спеціалістам Державної служби зайнятості знайти особливі підходи щодо адаптації ветеранів до цивільного життя та підвищити ефективність їх працевлаштування.

За оперативними даними протягом 2021 року в Запорізькій області 1160 учасників  ООС/АТО отримали послугиз них 334  були працевлаштовані.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організації профнавчання Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-31-36

Суспільство