Фахівців центрів зайнятості навчать консультувати ветеранів щодо інтеграції військового досвіду до цивільної кар’єри

За підтримки Програма реінтеграції ветеранів IREX Державна служба зайнятості спільно з Громадською організацією «Центр зайнятості вільних людей» реалізує проєкт «Воїну – гідна праця: розширення можливостей працевлаштування для ветеранів ООС/АТО з м. Київ, Київської, Львівської, Житомирської, Запорізької, Кіровоградської та Полтавської областей».
Згідно з дослідженням, проведеним IREX, військова служба має суттєвий вплив на працевлаштування ветеранів, але переважна більшість з них не сприймають військову службу як частину своєї професійної кар’єри. Ветерани не вказують у резюме професійні навички, набуті під час служби, та не презентують їх роботодавцю, а це може вплинути на прийняття рішення щодо їх працевлаштування.
Протягом листопада 2021 – січня 2022 рр. ГО «Центр зайнятості Вільних людей» проведе шість онлайн-тренінгів для фахівців з профорієнтації та кар’єрних радників центрів зайнятості.
Фахівців навчать консультувати ветеранів щодо інтеграції військового досвіду у цивільну кар’єру, описувати військові навички в резюме та презентувати їх на співбесіді з роботодавцем.
Набуті під час тренінгів навички допоможуть спеціалістам Державної служби зайнятості знайти особливі підходи щодо адаптації ветеранів до цивільного життя та підвищити ефективність їх працевлаштування.
За оперативними даними протягом 2021 року в Запорізькій області 1160 учасників ООС/АТО отримали послуги, з них 334 були працевлаштовані.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організації профнавчання Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-31-36