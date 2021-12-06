Яку роботу пропонують роботодавці особам з інвалідністю в Запорізькій області?

На які пропозиції від роботодавців можуть розраховувати особи з інвалідністю в Запорізькій області? В базі даних Запорізької обласної служби зайнятості вакансії досить різноманітні, тож знайти роботу можуть як фахівці, кваліфіковані робітники, так і ті, хто не має кваліфікації. Заробітна плата в актуальних на 02 грудня пропозиціях працедавців в залежності від посади та складності робіт досягає 17290 грн.
Можемо зауважити, що станом на 02 грудня 2021 року в базі Запорізької обласної служби зайнятості налічується 113 вакансій для осіб з інвалідністю.
Пропонуємо до Вашої уваги декілька наявних пропозицій роботи для людей з обмеженими можливостями:
- АТ “ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ “ЗАПОРІЖГАЗ”, майстер дільниці, заробітна плата 17290 грн.
- КП “НВК “ІСКРА”, інженер-технолог, заробітна плата 14146 грн.
- ПАТ “ЗАПОРІЖСТАЛЬ”, слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка), заробітна плата 11428 грн.
- ТОВ “ЕЛІТ-ПРОФІТ”, швачка, заробітна плата 7000 грн.
- ТОВ “СІЛЬПО-ФУД”, продавець продовольчих товарів, заробітна плата 6020 грн.
Також роботодавці шукають прибиральників територій, підсобних робітників, робітників зеленого будівництва, продавців-консультантів та інш.
За 11 місяців 2021 року службою зайнятості було укомплектовано майже 200 вакансій для осіб з інвалідністю, таким чином особи, що потребують додаткових гарантій зайнятості знайшли постійну роботу.
«Напередодні Міжнародного дня зайнятості людей з інвалідністю в Запорізькій області триває Декада зайнятості для людей з інвалідністю. Фахівці служби зайнятості завжди готові надати всебічну допомогу у вирішенні питання зайнятості, тож звертайтесь до служби зайнятості і знайдемо роботу разом!», – зазначає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
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Уточнити інформацію щодо наявних вакансій Ви можете звернувшись до відділу організації надання послуг роботодавцям за тел. 239-80-53
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47