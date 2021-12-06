МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ІНТЕГРАЦІЇ ТА КООПЕРАЦІЇ «INCO FORUM 2021» відбудеться у Запоріжжі

V Міжнародний форум інтеграції та кооперації «INCO FORUM 2021» відбудеться 16 грудня 2021 року у форматі онлайн, а також офлайн – у ВЦ “Козак-Палац” (м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 70Б). Організатори заходу – Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька торгово-промислова палата – запрошують до діалогу представників бізнесу, науки, освіти, громад, міжнародних експертів і дипломатичних установ.
Цьогорічний форум буде присвячений обговоренню досягнень Запорізької області за 30 років незалежності України та формуванню візії розвитку регіону на найближче майбутнє.
Захід стане комунікаційним майданчиком між представниками громад області, бізнесом та міжнародними організаціями задля досягнення спільної мети – сталого розвитку Запорізької області.
Панельні дискусії:
- Розбудова Запорізької області: ретроспектива 30 років незалежності та візія майбутнього.
- Міжнародна технічна допомога для розвитку громад.
- Індустріальні парки та кластери як дієвий механізм активізації інвестиційного розвитку.
Залучення інвестицій – одне з основних завдань форуму
У різні роки саме «INCO FORUM» ставав майданчиком для презентації, запуску інвестиційних проєктів у Запорізькій області таких відомих компаній, як ТОВ “Юрокейп Юкрейн 1”, ПАТ «ДТЕК», ТОВ СП “Нібулон”. На Форумі інтеграції та кооперації вперше були презентовані проєкти об’єднаних територіальних громад: соціальні ініціативи, інфраструктурні, аграрні, туристичні, альтернативної енергетики. Це дало поштовх до співпраці з бізнесом, міжнародними експертами, сприяло залученню партнерів та інвесторів до їх реалізації.
Протягом чотирьох років участь у заході взяли представники більш ніж 50 країн. До обговорення долучалися Надзвичайні та Повноважні Посли Болгарії, Грузії, Казахстану, ОАЕ, Узбекистану, Хорватії, Чорногорії та багатьох інших країн, представництва ЄС в Україні.
16 грудня 2021 року на V Міжнародному форумі інтеграції та кооперації «INCO FORUM 2021» продовжуємо діалог та співпрацю. Зокрема, участь у форумі вже підтвердили представники міжнародних програм: керівник Маріупольського офісу проєкту USAID «Демократичне врядування у Східній Україні» (DG East) Олександр РЯБИЙ, постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна ҐЕРЧЕВА, керівник проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України» Майкл ПІЛЛСБЕРІ, регіональна директорка GIZ Бернадетт НОЙ, керівник Проєкту DOBRE Program, USAID Брайан КЕМПЛ. Досвідом реалізації інвестиційних проєктів ділитимуться топ-менеджери компаній: регіональний директор ТОВ СП НІБУЛОН Володимир ГОРІШНИЙ, директор ТОВ «Юрокейп Юкрейн 1» Михайло ЧУЛКОВ, керівник департаменту операційної діяльності ТОВ «ДТЕК ВДЕ» Андрій ЖУРОВ, голова правління, генеральный директор ПрАТ«Запоріжкран» Konecranes Сергій ПЛЯСОВ. Інфраструктурним, соціальним проєктам та ініціативам будуть присвячені виступи начальника Служби автомобільних доріг у Запорізькій області Олега ГАЛИЧА, представників місцевого самоврядування Мелітополя, Василівки, Гуляйполя, Широківської громади.
Кейс запорізького кластеру «Інжиніринг-Автоматизація-Машинобудування»
На форумі представлять досвід запорізького кластеру «Інжиніринг-Автоматизація-Машинобудування», що створений за ініціативи Запорізької торгово-промислової палати, Асоціації Підприємств Промислової Автоматизації України, Національного університету «Запорізька політехніка» та групи запорізьких компаній. Об’єднує провідних гравців Запорізького регіону в секторах промислового інжинірингу, автоматизації, ІТ та машинобудування. Протягом 2021 року учасники кластеру активно брали участь у міжнародних програмах. Зокрема, нещодавно підписано дві угоди про співпрацю з литовськими та чеськими партнерами. Серед стратегічних цілей кластеру – запуск сучасного індустріального парку, що особливо актуально після прийняття Закону України “Про індустріальні парки”, створення спільного продукту та вихід на експорт.
До речі, у країнах ЄС розвиток кластерів вже отримав широке розповсюдження. Наразі у Європі працює близько 3 тисяч кластерів, а в таких об’єднаннях сконцентровано близько 54 млн робочих місць. На форумі власними напрацюваннями кластерної діяльності поділяться експерти з Литви, Чехії, інших країн.
Долучайтесь! Реєстрація на «INCO FORUM-2021»:
З новинами Форуму-2021 стежте на сайті: www.ziif.in.ua
Сторінка у ФБ: https://www.facebook.com/events/430094302010101