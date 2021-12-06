На податковій мапі з’явилося більше 11 тисяч нових запорізьких підприємців і компаній

З початку року в регіоні власну справу започаткували 11388 суб’єктів господарювання, серед яких 1648 юридичних осіб та 9740 фізичних осіб. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з минулим роком кількість тих, хто оформив підприємницьку діяльність, зросла на 930 осіб.
Всього на обліку у податковій службі перебувають 123224 платника, зокрема, компаній та організацій – 53281, підприємців – майже 70 тисяч.
Так, в області провадять діяльність 73900 платників податку на доходи фізичних осіб, 9993 платника податку на додану вартість, 56827 платників єдиного податку-юридичних та фізичних осіб тощо.
Також цього року фахівці податкових органів регіону зареєстрували у Державному реєстрі фізичних осіб 17686 громадян, у тому числі, 1163 іноземця.
Докладну інформацію про реєстрацію юридичних осіб можна переглянути на сайті податкової служби: https://tax.gov.ua/yuridichnim-osobam/derjavna-reestratsiya-ta-obl/, для фізичних осіб – за посиланням: https://tax.gov.ua/fizichnim-osobam/reestratsiya-ta-oblik-fiz.
Крім того, в Електронному кабінеті розміщені дані про взяття на облік платників податків, інформація про бізнес-партнера, а також є можливість скористатися пошуком інформації з реєстрів страхувальників, платників єдиного податку та інших платежів: https://cabinet.tax.gov.ua/registers. Вхід до приватної частини кабінету здійснюється за допомогою електронного ключа.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.
Головне управління ДПС у Запорізькій області