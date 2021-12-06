Протидія дискримінації та насильству за ознакою статі: результати виконання державних програм на регіональному рівні

В Україні чотири роки тому були прийняті Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року та Національний план дій з виконання зауважень Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України на період до 2021 року. Цього року завершується термін дії обох програм. Моніторинг виконання програм на регіональному рівні у всіх областях Україні здійснював Київський інститут гендерних досліджень. Партнером у Запорізькій області виступив Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє». На круглому столі розглядалися результати виконання програми та плану дій в різних областях України, а також особливості їх виконання в Запорізькій області.
03 грудня на круглому столі, організованому Запорізьким благодійним фондом «Єдність» за майбутнє», розглядалися результати виконання програми та плану дій в різних областях України, а також особливості їх виконання в Запорізькій області та в місцевих громадах.
Національні експертки Ольга Луцишина та Катерина Краснікова відзначили, що 17 областей (68%) прийняли окрему обласну програму чи інший окремий документ на виконання Державної соціальної програми забезпечення рівних прав. А ще 10 – також окремий обласний документ на виконання Національного плану дій. Такі цифри показала загальнонаціональна кампанія запитів до обласних органів виконавчої влади з цих питань, що відбулась по всій Україні. Та коли йдеться про рівень виконання власне заходів, то він залишається недостатнім. А фінансування – критичним.
Тамара Огородова наголосила на особливості виконання державних соціальних програм органами місцевого самоврядування та органами державної влади. Як показує співпраця Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» з об’єднаними територіальними громадами, місцеві органи влади самостійно долучаються до виконання державних програм і результати виконання цих програм, в тому числі, Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», а також інші заходи показують, що місцеве самоврядування активно впроваджує гендерну політику та гендерні ініціативи. Як показав моніторинг обласних програм, якщо 17 областей України прийняли програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, то в Запорізькій області така програма не приймалася. Виконання багатьох пунктів цієї державної програми здійснювалося різними установами, але, на жаль, це не відстежувалося і ця інформація до звіту не потрапила. Вважаючи, що структурні підрозділи невеликі, фахівців мало і такий важливий напрямок, як гендерна рівність, яка є пріоритетною у всьому світі визнана ціллю 5 серед 17 Цілей сталого розвитку ООН, є одним із основних напрямків в євроінтеграції, тим не менш, інстутиційний механізм залишається дуже слабким і багато з того, що виконується, не систематизується і не враховується.
Але все ж таки завдяки багатьом міжнародним програмам, в стратегіях і в роботі територіальні громади досить активно впроваджуються гендерні ініціативи, в тому числі, і ті, що зазначені в державних документах. В Запорізькій області працює мережа міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості». На заході представниці груп «Рівні можливості» поділилися своїм досвідом реалізації гендерних ініціатив. Така мережа груп «Рівні можливості» об’єднує жінок-депутаток і чоловіків-депутатів на всеукраїнському рівні. Однією з ініціатив в рамках мережі було проведення національної акції в Києві 30 листопада щодо підтримки ратифікації Стамбульської конвенції, в якій взяли участь жінки-депутатки з нашої області.
Як показав досвід, робота міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості» є важливою, бо вони активізують діяльність, пов’язану з впровадженням політики гендерної рівності.
Оксана Дроздовська
Довідково:
Проєкт «Громадська оцінка стану виконання державних документів з ґендерної рівності» (https://kgsi.org.ua/pro-institut/projects/gromadska-ocinka-stanu-vikonannya-derzhavnikh-dokumentiv-z-gendernoi-rivnosti) впроваджується Київським інститутом гендерних досліджень в партнерстві з організаціями Жіночого консорціуму України та Асоціації міст України з липня 2021 р. по січень 2022 року, в рамках проєкту ПРООН «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні», що реалізовується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.