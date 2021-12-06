Ринок праці Запорізької області

Станом на 01 грудня 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 12,3 тис. осіб, з них 10,3 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.Кількість актуальних вакансій станом на 01 грудня 2021 року – 1894 одиниці (у м. Запоріжжі – 1086 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 6 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 2 безробітні особи).У листопаді 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 165 громадян. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 72 безробітні особи, які перебували на обліку.
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