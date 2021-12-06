Ви економіст і у пошуках престижної роботи ? На вас чекають в Управлінні Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області

Ви кваліфікований економіст і сьогодні готові працювати в органі державного фінансового контролю – тоді у вас є шанс працевлаштуватися.
Ви отримаєте не лише можливість реалізувати себе у престижній професії на державній службі, а й матимете гідну стабільну зарплату, соціальний пакет, що є суттєвим у наш час, коли мова заходить за лікарняні, відпустки, матеріальні допомоги і т.д.
Окрім того, робота в Управлінні Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області – це, насамперед, праця у молодому, згуртованому колективі, де є можливість кар’єрного зростання, де вміють не лише трудитися, а й змістовно відпочивати, оздоровлювати дітей.
У колективі державних аудиторів склалися гарні традиції, працюють подружжя, є сімейні династії. А це свідчить не лише про затребуваність професії, а й комфортні умови, сприятливий мікроклімат в колективі.
Довідки за телефонами (097) 88 17 958 та (093)27 34 900
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області.