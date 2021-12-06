Запоріжгаз Збут: ціна газу 7,99 грн для населення не змінюється

ТОВ «Запоріжгаз Збут», яке працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», із травня поточного року не змінює вартість природного газу для побутових споживачів — 7,99 грн за кубометр.
«На цьому рівні вартість ресурсу для 470 тисяч наших побутових клієнтів залишиться і у грудні, і до кінця опалювального сезону. Це дозволить споживачам не турбуватися з приводу цінових коливань енергетичного ринку та споживати ресурс у необхідному обсязі», — повідомила директор ТОВ «Запоріжгаз Збут» Юлія Бурдак.
За її словами, на європейському енергетичному ринку вкотре намітилася тенденція до зростання вартості газу. Коливання ціни ресурсу відбилося на деяких українських постачальниках. Частина з них у грудні запропонувала своїм клієнтам газ за ціною, яка перевищила 38 грн за кубометр у місячних тарифах.
«Запоріжгаз Збут» у травні цього року запропонував клієнтам два довгострокові тарифи — «Твій газ Річний» та «Твій газ Рівномірний платіж» із фіксованою ціною 7,99 грн за кубометр. Умови контрактів передбачають «заморожування» ціни до травня 2022 року», — додала Юлія Бурдак.
Стати клієнтом ТОВ «Запоріжгаз Збут» можна, залишивши заявку на сайті постачальника.