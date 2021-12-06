Запорізькі роботодавці спрямували на соціальні виплати майже десять мільярдів гривень

У січні-листопаді запорізькі платники податків спрямували до пенсійного та соціальних фондів 9 мільярдів 678 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року компанії і підприємці збільшили надходження на 1 мільярд 486 мільйонів гривень або на 18 відсотків.
У листопаді суб’єкти господарювання регіону сплатили 898 мільйонів гривень, що на 108 мільйонів гривень або на 14 відсотків більше, ніж торік.
На даний час у податковій службі області зареєстровано 170786 платників єдиного внеску, серед яких СГД-юридичних осіб – 53281, СПД-фізичних осіб – 117505.
Оскільки з 1 грудня розмір мінімальної заробітної плати підвищився до 6500 гривень, відповідно, мінімальний страховий внесок становить 1430 гривень, а максимальна база для нарахування єдиного внеску – 97500 гривень. Так, ставка єдиного внеску для платників спрощеної системи оподаткування (за “себе”) усіх груп складає 1430 гривень.
Нагадаємо, 20 грудня – останній день сплати внеску, нарахованого роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств) за листопад, а гранична дата перерахування платежу для гірничих підприємств – 28 грудня.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області