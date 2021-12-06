Запорізький бізнес направив до бюджету держави понад десять мільярдів гривень

За десять місяців від запорізьких компаній і підприємців до державного бюджету надійшло 10 мільярдів 647 мільйонів гривень податків і зборів. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, минулорічний рівень надходжень перевищено на 1 мільярд 829 мільйонів гривень або на 21 відсоток.
У структурі доходів бюджету значну частину займає податок на додану вартість – з початку року представники бізнесу спрямували 4 мільярди 210 мільйонів гривень, що на 189 мільйонів гривень або на 5 відсотків більше, ніж торік.
Податку на доходи фізичних осіб сплачено майже три мільярди гривень, зростання до показника аналогічного періоду 2020 року склало 448,7 мільйона гривень або 18 відсотків.
Добувні підприємства регіону направили до держбюджету 1 мільярд 184 мільйони гривень рентної плати за користування надрами, що майже на 828 мільйонів гривень більше даних січня-листопада попереднього року.
Від запорізьких підприємств державна скарбниця отримала 946 мільйонів гривень податку на прибуток, що у порівнянні з минулорічною сплатою більше на 203 мільйони гривень або на 27 відсотків.
Крім того, платники регіону забезпечили до бюджету 745,6 мільйона гривень військового збору, 281 мільйон гривень екологічного податку, майже 67 мільйонів гривень акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів тощо.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області