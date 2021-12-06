«Зелена країна»: на Запоріжжі підбили підсумки осінньої кампанії

На базі прес-центру Головного управління ДСНС України у Запорізькій області було проведено прес-конференцію про підсумки осінньої кампанії у рамках реалізації програми Президента «Зелена країна» у 2021 році в Запорізькій області.
«Під час осінньої кампанії у рамках реалізації програми Президента «Зелена країна» у 2021 році в Запорізькій області висадили 4 284 437 шт. посадкового матеріалу на площі 715,8 га» – підкреслив перший заступник начальника Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства Володимир Кобзар.
Підпорядкованими державними лісогосподарськими підприємствами висаджено 4 094 050 шт. посадкового матеріалу на площі 715,8 га, а саме:
Державне підприємство «Бердянське лісове господарство» 948 650 шт. посадкового матеріалу на площі 150 га.
Державне підприємство «Запорізьке лісомисливське господарство» 46 400 шт. посадкового матеріалу на площі 9,6 га.
Державне підприємство «Мелітопольське лісове господарство» 1 848 600 шт. посадкового матеріалу на площі 291,3 га.
Державне підприємство «Пологівське лісомисливське господарство» 1 250 400 шт. посадкового матеріалу на площі 264,9 га.
Державними лісогосподарськими підприємствами спільно з співробітниками закладів та їх вихованцями висаджено на інших землях (територія навчальних закладів, дошкільних закладів) було висаджено 50 шт. посадкового матеріалу на площі 0,5 га.
Також в рамках програми Президента «Зелена країна» на землях ОТГ (залісення, створення парків, скверів, індивідуальне висадження) було висаджено 190 337 шт. посадкового матеріалу на площі 26,47 га.