334 демобілізованих учасники АТО/ООС знайшли роботу за допомогою служби зайнятості

Основне завдання служби зайнятості – це якісне надання послуг всім категоріям громадян, які звернулися до служби зайнятості за пошуком роботи. Питання зайнятості демобілізованих військовослужбовців, у т.ч. учасників антитерористичної операції, займають особливе місце у соціально – економічній політиці Запорізької області.
За оперативними даними на обліку в центрах зайнятості Запорізької області за одинадцять місяців поточного року перебували 1040 безробітних з числа демобілізованих учасників АТО/ООС. З початку року працевлаштовані 334 безробітних із числа демобілізованих військових, проходили профнавчання 10 осіб, отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності – 2 особи. Участь у тимчасових і громадських роботах приймали 15 безробітних демобілізованих учасників АТО/ООС.
Активна співпраця служби зайнятості з органами державної влади, профспілками, організаціями роботодавців та інших соціальних структур області, які опікуються даною категорією громадян, а також активна дієва позиція самих військовослужбовців, сприяє вирішенню ряду проблем працевлаштування даної категорії осіб.
Директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірини Дуднік розповідає: «Фахівці служби зайнятості надають профорієнтаційні, інформаційні послуги, психологічну допомогу та консультації, пропонують організацію професійного навчання учасників АТО/ООС на замовлення роботодавців або для започаткування підприємницької діяльності. Особисті консультанти надають широкий спектр послуг кожному демобілізованому військовому, здійснюють індивідуальний супровід, щоб прискорити адаптацію до мирного життя та допомогти закріпитися на робочому місці.
Державна служба зайнятості завжди готова прийти на допомогу військовослужбовцям та членам їх родин в отриманні соціальних послуг, передбачених чинним законодавством, а роботодавцям – в оперативному задоволенню їх потреб у робочій силі».
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47