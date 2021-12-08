До бюджетів Запорізької області сплачено понад 13,7 мільярда гривень податків

У січні-листопаді до місцевих бюджетів регіону надійшло 13 мільярдів 762 мільйони гривень податкових платежів. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, рівень надходжень перевищив минулорічний на 19 відсотків, додатково скарбниці отримали 2 мільярди 217 мільйонів гривень.
Із загальної суми сплачено 8 мільярдів 860 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 1 мільярд 346 мільйонів гривень або на 18 відсотків більше, ніж за аналогічний період 2020 року.
Підприємці спрощеної системи оподаткування спрямували 1 мільярд 721 мільйон гривень єдиного податку, зростання до показника минулого року склало 308,5 мільйона гривень або 22 відсотки.
Запорізькі землекористувачі і власники ділянок направили до скарбниць громад 1 мільярд 607 мільйонів гривень плати за землю. Це на 186,5 мільйона гривень або на 13 відсотків більше, ніж було сплачено роком раніше. Зокрема, від суб’єктів господарювання-юридичних осіб надійшло 1 мільярд 354 мільйони гривень, від фізичних осіб – 253 мільйони гривень.
Крім того, платники забезпечили до місцевих бюджетів 509 мільйонів гривень рентної плати за користування надрами, майже 325 мільйонів гривень акцизного податку з реалізації підакцизної продукції, 221 мільйон гривень податку на нерухомість, 183 мільйони гривень екологічного податку тощо.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області