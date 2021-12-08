21 – 22 грудня у Запоріжжі відбудеться третій фестиваль бізнес-ідей «Startup Fest – 2021», цього року – онлайн. Захід організовано Департаментом надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради та Запорізькою торгово-промисловою палатою у рамках Програми підтримки МСП у м. Запоріжжі.
Головна подія фестивалю – проведення конкурсу інноваційних стартапів. Цього року на розгляд журі надійшло 42 заявки від авторів стартапів із Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Києва, Харкова, Дніпропетровщини.
Наразі конкурсна комісія у складі представників міської влади, Запорізької торгово-промислової палати, бізнес-асоціацій, підприємців, бізнес-консультантів, представників бізнес-шкіл, вищих навчальних закладів та депутатів міської ради відібрали 19 проєктів-фіналістів. У їх числі – майже порівну комерційних і соціальних проєктів, зокрема, у сфері туризму, ІТ-технологій, освітні, екологічні, оздоровчі проекти, є ідеї розвитку сімейного бізнесу.
Цього року переможці будуть визначатися за трьома категоріями: інноваційні, соціальні стартапи і вперше – переможців визначать серед учасників-школярів. Загальний призовий фонд становить 50 тис. грн.
Запорізька торгово-промислова палата підготувала спеціальний приз: найпрофесійніші стартапи отримають ефективний маркетинговий інструмент – право участі у міжнародних виставках у ВЦ «Козак-Палац» протягом 2022 року.
Онлайн-захисту проєктів учасників під час «StartUp Fest» 21-22 грудня передуватиме серія підготовчих тематичних тренінгів, присвячених мистецтву вдалої презентації, фінансам і управлінню.
Хто отримає відзнаки – дізнаємось вже 22 грудня 2021 року.
«StartUp Fest» відбуватиметься у Запоріжжі вже втретє. Переможцем попереднього конкурсу у категорії «інноваційні стартапи» став енергодарівець Денис Скупий із проєктом зі створення деталей для автомототехніки за допомогою лиття. Його історія – приклад того, як захоплення стало справою життя.
За минулі роки проведення фестивалю молодь з усієї України представила свої бізнес-проекти фахівцям і інвесторам. До участі в конкурсі стартапів надійшло понад 150 заявок, виступили більше 40 провідних зарубіжних і українських спікерів. На виставковому майданчику були представлені діючі стартапи, бізнес-інкубатори, міжнародні проєкти з підтримки бізнесу, фінансові заклади, коворкінги тощо.
Цьогоріч захід в онлайні об’єднає комплекс ділових заходів: конкурс стартап-проєктів, конференцію та віртуальну виставку об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва.