Відкрийте для себе “Фантастичну реальність Марка Шагала”

До другої річниці оновлення Художнього салону Запорізької організації Національної спілки художників України 9 грудня 2021 року о 18:00 відкриється виставка оригінальних літографій «Фантастична реальність Марка Шагала».
На виставці експонуватиметься колекція оригінальних прижиттєвих літографій Марка Шагала, занесених в каталоги-резоне.
Марк Шагал (1887-1985 рр.) – білоруський і французький живописець, графік, сценограф і поет. Вважається одним з найвидатніших художників-авангардистів ХХ століття, роботи якого прикрашають музейні колекції та приватні зібрання в усьому світі.
«Я противник таких понять, як «фантазія» та «символізм», які вживаються стосовно живопису. Наш внутрішній світ реальний, можливо, навіть реальніший, ніж світ видимий. Називати все, що здається нелогічним, фантазією, казкою тощо – означає підписатися під повним нерозумінням дійсності» – писав про свою творчість Марк Шагал.
На заході на гостей чекає фуршет та приємне спілкування. Запрошуємо поринути у фантастичну реальність Марка Шагала разом із нами.
Виставка триватиме до 9 січня 2022 року.
Захід відбудеться з дотриманням усіх карантинних вимог.
Вхід дозволено тільки у захисній масці та за наявності “зеленого” Covid-сертифіката (про повний курс вакцинації проти COVID-19), довідки про одужання чи негативний результат тестування на коронавірус (не пізніше 72-х годин).