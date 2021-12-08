Запоріжці будуть з теплом

Запоріжжя та інші міста й містечка всієї України та комунальні підприємства теплокомуненерго мають можливість повноцінно провести опалювальний сезон-2021/2022. Українські громади отримають майже 27 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах та погашення боргів ТКЕ. Верховна Рада проголосувала відповідні законопроєкти
Раніше повідомлялось, що влітку та на початку осені цього року ситуація з теплопостачанням зайшла в глухий кут. Жителі Запоріжжя, як і інших міст, могли залишитись без гарячої води й опалення через зміни на ринку газу в країні. Кабінет міністрів припинив регулювати ціни на природний газ для теплокомуненерго і поклав на них укладання контрактів на постачання газу. Як годиться, ціни на блакитне паливо злетіли до захмарних висот. До того ж, підприємства ТКЕ були по вуха в боргах, й не мали змоги змінити постачальника до повного розрахунку.
Так, Концерну “Міські теплові мережі” запоріжці завинили понад 1,3 млрд грн. Підприємство також має борг перед НАК «Нафтогаз Україна». Влітку від імені депутатів міської ради було підготовлено звернення до Кабміну та Верховної Ради щодо покриття різниці в тарифах, а також необхідності прийняття низки законопроєктів для стабілізації ситуації, що склалася.
Забезпечення стабільної роботи теплогенеруючих підприємств відстоювала Асоціація міст України. Було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води між Кабінетом Міністрів та Асоціацією міст України. Підписавши документ, сторони домовилися, що тариф на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону не зростатиме, а підприємства комунальної теплоенергетики отримають природний газ в обсягах, що забезпечить стале проходження опалювального сезону.
Уряд також погодився, що збитки комунальних підприємств, отримані у попередні роки від державного регулювання тарифів на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні, будуть компенсовані. В результаті проведеної роботи 2 грудня Верховна Рада України ухвалила зміни до Державного бюджету на 2021 рік, (законопроекти №6298 та №6297) якими, зокрема, передбачено.
► виділення 512,3 млн грн дотації для територіальних громад, індекс податкоспроможності яких менше 0,9;
► спрямування громадам 26,9 млрд грн субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах.
Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов зазначив, що надходження коштів до місцевих бюджетів має відбутися цьогоріч.
– Компенсація різниці в тарифах з державного бюджету місцевим — важлива складова врегулювання заборгованості підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення за спожиті енергоносії. Це передбачено Законом №1639, який набрав чинності наприкінці серпня. Після проведення верифікації заборгованості, Мінрегіон направив пропозиції щодо внесення змін до держбюджету на 2021 рік у сумі 26,9 мільярда гривень. Верховна Рада проголосувала за ці зміни, – сказав міністр. – Дякую народним депутатам за важливе рішення, адже борги ТКЕ накопичувалися протягом багатьох років і цей крок дасть поштовх для їх реструктуризації.
Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан, коментуючи прийняття законопроєктів №6297 та №6298, наголосив:
– Вкрай важливо, що Асоціація міст України, Уряд, Мінрегон, Мініфін та Парламент, а також Офіс Президента України об’єднали зусилля у прагненні вирішити соціально значущу проблему. Хочу подякувати усім! Прийняті зміни до Держбюджету 2021 року дозволять підприємствам ТКЕ погасити борги і стало пройти опалювальний сезон, не підвищуючи тарифи для споживачів – простих громадян та бюджетних установ.
Інна Бахтіна