Ювілей. Живіть… скільки вам захочеться!

На свято ми бажаємо один одному дожити до ста років. Щиро бажаємо. Але десь у глибині душі не віримо, що це справді може статися. Надто неосяжним здається такий проміжок часу – ціле століття. А от жительці Запоріжжя Олександрі Семенівні Скрипнюк 9 грудня дійсно виповнилося сто років…
Юна фельдшериця Шурочка гадки не мала, що їй судився такий довгий життєвий шлях. Навпаки, здавалося, він може обірватися щомиті. Волга палала. Мотори бомбардувальників стогнали над Сталінградом. Вибухи зливались у какофонію. Будинки дрижали. А Шура під обстрілом допомагала приймати поранених на санітарно-транспортне судно. Їй було не до того, щоб плекати страх і розмірковувати про смерть. На жорстокій війні, серед вбивств та крові, вона виконувала милосердну місію – рятувала життя. Непритомніла від знесилення і наслідків поранення, не спала по кілька діб поспіль, але виконувала свій обов’язок. Не за наказом. А тому що розуміла – треба.
Навесні «Правда ZP» уже писала про долю запоріжанки, котра близько 80 років тому брала участь в обороні Москви і в Сталінградській битві. У листопаді ми також повідомляли про вихід із друку книги «Песни, стихи и воспоминания о войне от Александры Скрипнюк», яку 99-літня жінка власноруч писала ночами минулої зими. І от – ювілейний вечір Олександри Семенівни у мульті-холлі (а простіше кажучи – в арт-ресторані для корпоративних урочистостей) «Дім Лєщинського». Цей подарунок зробив їй генеральний директор транснаціональної корпорації «Кераміст» Дмитро Зусманович.
– Я почуваюся молодшим сином Олександри Семенівни, – зізнався відомий меценат. – Бува, приходжу до неї знесиленим, хворим – а виходжу здоровим. Це якесь диво! Про що ми з нею розмовляємо? Головним чином, про любов…
– Ви знаєте, жити не так уже й складно, – усміхнулася Олександра Скрипнюк у відповідь на запитання, в чому секрет її довголіття. – Треба тільки любити людей. Вірте моєму досвіду: поганих людей небагато. Може, один на тисячу. А може, їх взагалі немає: у кожній людині знайдеться щось хороше. Тому, насамперед, треба добре ставитися до людей. Особливо до літніх і до маленьких.
Олександра Скрипнюк дала гостям кілька порад (як вона висловилася, «релігійно-медично-спортивного характеру») і завершила їх таким резюме:
– Я дуже дисциплінована людина. Вимоглива до себе і до інших. Тож, моя вимога: живіть не менше ста років. Більше – можна, а менше – ні!
Запорізький Новий театр підготував до ювілейного вечора композицію за книгою Олександри Скрипнюк, акцентувавши увагу на найбільш вражаючих моментах її життя. Особливо публіці прийшлася до вподоби життєрадісна мексиканська пісня «Челіта», яку заспівали і станцювали молоді актори. Ще б пак! Юну Шурочку прозвали «Челітою», бо на війні вона співала цю нехитру пісеньку у концертах для поранених. І навіть найважчих пацієнтів без рук і без ніг жартівлива оповідка про норовливу красуню підтримувала краще за ліки.
Днями запорізькій художник Леонід Томілін закінчив малювати два портрети Олександри Семенівни Скрипнюк. На одному – 20-літня Шурочка зі світлим відкритим обличчям. На другому – 100-літня, але, схоже, тепер ще більш юна душею Олександра Семенівна: відкрите назустріч людям обличчя випромінює радість.
– Ця жінка для мене – приклад, – сказав про свою парафіянку і сомолитовницю митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука. – У першу чергу – приклад любові…
На святковий вечір прийшли син іменинниці Володимир Захарович Скрипнюк і його дружина Любов Олександрівна. Приїхав із Києва онук Олександр, котрий отримав ім’я на честь бабусі (другий онук Семен із Москви до Запоріжжя не дістався).
Завітали на день народження й учителі ЗОШ №69, де діє шкільний історичний музей. Його найголовніша тема – визволення обласного центру і «сталінградсько-запорізька» 62 армія Василя Чуйкова. У 1985 році до створення цього музею доклала руку Олександра Скрипнюк. Відтоді вона не забуває про своїх підопічних. Учителі пишаються, що стали справжніми подругами Олександри Семенівни. А вона сама радо зустрічається з дітьми, які (за словами педагогів) «її обожнюють».
Привітання від почесного президента ПАТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва передав іменинниці Руслан Підорич. А від запорізької Спілки ветеранів Афганістану – Дмитро Московцев.
Ансамбль «Співуча ескадрилья» заспівав для неї кілька улюблених пісень… Й Олександра Семенівна принагідно згадала свого чоловіка Захара Скрипнюка, який був військовим льотчиком і щирим українцем. Саме із ним у травні 1952-го вона приїхала в Запоріжжя. З того часу колишня волжанка стала дніпряночкою…
Ювілейний вечір тривав п’ять годин. Весь цей час 100-літня іменинниця раз у раз вставала з місця та брала до рук мікрофон, щоб поділитися спогадами, подякувати, а то і… продекламувати вірші свого улюбленого поета Костянтина Симонова. Робить вона це чудово – не гірше від акторів.
Що можна побажати на ювілей такій жінці? Дожити до ста років? Так вона уже дожила! Тому ми бажаємо: живіть щасливо стільки, скільки вам хочеться! А судячи з того, який інтерес Олександра Семенівна Скрипнюк відчуває до життя і до людей, хотітиметься їй іще довго…
Віталіна МОСКОВЦЕВА