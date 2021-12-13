Міжнародний Центр «Світ очима дітей» оголошує про початок традиційного різдвяного благодійного проекту «Подаруй посмішку».

З 05 по 25 грудня включно триватиме збір різдвяних подарунків для дітей сиріт, інвалідів, малозабезпечених і багатодітних сімей, дітей учасників АТО.
Кожен зможе зробити різдвяний подарунок дітям.
Що б допомагати ближнім, необов’язково бути сильним і багатим, досить бути добрим! Ви самі вибираєте подарунок на будь-який смак і гаманець. Взяти участь в акції можна і просто перерахувавши кошти на розрахунковий рахунок Громадської організації Міжнародний Центр «Світ очима дітей».
Цілі і завдання: В умовах карантину, з обмеженням масових Різдвяних свят і Новорічних ялинок, створити дітям святковий настрій, урочисто піднести подарунок кожній особливій дитині.
Формувати в суспільстві атмосферу взаємодопомоги, загальної турботи і пильної уваги до дітей.
Формування в суспільстві атмосфери взаємодопомоги, загальної турботи і пильної уваги до дітей
Проект буде проходити в такий спосіб.
«Щороку ми просимо дітей з багатодітних сімей, дітей-інвалідів написати листа, намалювати малюнки Святому Миколаю і розповісти про свої мрії, таких наївних і дитячих.
Починаючи з 18 грудня самі звичайні люди перетворюються в чарівників з доброї казки в “Запорізькому академічному обласному театру ляльок” почнуть відбуватися чудеса: Дітей чекає театральна вистава, веселі ігри та подарунки. Тим хто не зможе відвідати свято, Святий Миколай доставить подарунки за адресою призначенням.
Тільки всі разом ми можемо подарувати дітям Різдвяну і Новорічну казку.
Що може стати подарунком: Канцтовари, косметика, текстиль, іграшки, дитяче харчування (сухе), памперси, цукерки, фрукти, сертифікати на послуги стоматології, перукаря і т.д
Графік роботи пункту збору подарунків і контакти координаторів акції 067-613-42-40; 066-323-81-97; 098-64-98-790 пр. Соборний, 105 поверх 4 кімната 3 (понеділок, середа, п’ятниця)
Звітність: У січні 2021 року на сайті divosvit.com.ua будуть викладені звітні: фото, опис заходів.
Коли то ми то ж тільки збиралися займатися благодійністю.
Тепер це наповнює нас щастям.