Підприємці, які відкрили власну справу за сприяння служби зайнятості. Яку сферу діяльності вони обирають?

Сприяння підприємницьким ініціативам безробітних – одне з основних завдань служби зайнятості.
У 2021 році цією послугою скористалось 15 громадян.
Успішними прикладами започаткування власної справи безробітними за сприяння служби зайнятості ділиться Бердянський міськрайонний центр зайнятості. У 2021 році 3 безробітних отримали допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності одноразово. Загальна сума виплат становить більше 96 тисяч грн. Серед безробітних, які вирішили займатися власним бізнесом, 2 учасника АТО/ООС.
Безробітні започатковували свій бізнес у сфері надання послуг з вантажних перевезень, роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах і надання послуг кур’єра фізичним та юридичним особам.
«Якщо ви втратили роботу і працевлаштуватися знову не вдається, не впадайте у відчай, будьте активними, зважте свої бажання та можливості і спробуйте себе, відкривши власну справу!», – саме це радить пан Сергій, колишній безробітний, який за сприяння Бердянського міськрайонного центру зайнятості започаткував власну справу.
Після демобілізації з військової служби, учасник АТО/ООС вирішив відразу шукати роботу, звернувся до центру зайнятості. Дізнавшись про послуги, що надає служба зайнятості клієнтам, його зацікавила можливість організації власної справи. Для Сергія, як для людини активної та цілеспрямованої, вагомими аргументами щодо прийняття рішення займатися підприємницькою діяльністю стали можливість повної реалізації свого потенціалу, самостійне планування свого майбутнього та наявний в минулому досвід підприємництва.
Отримавши відповідну організаційну, правову та фінансову підтримку служби зайнятості, у січні поточного року Сергій зареєструвався як фізична особа-підприємець і тепер успішно займається власною справою.
«Завдяки моєї наполегливості, чіткому плануванню, допомозі фахівців -вважаю, що все буде добре. Але головне – я маю роботу та даю можливість іншим самореалізуватися та бути матеріально незалежними»,– зазначає підприємець.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47