Замість довічного ув’язнення – повна свобода

Діяльність правоохоронців часом оцінюють, як і в радянські часи, за показниками: скільки кримінальних справ порушили, скільки передали до суду, скільки обвинувальних вироків винесли. І часто-густо за цим усім не бачать людину. А недобросовісні слідчі й прокурори задля отих же показників та нагород іноді йдуть на відвертий злочин – підтасовують факти, подають неправдиві докази, у результаті чого за ґратами опиняється особа, яка даний злочин не скоювала. Натомість справжній убивця, грабіжник чи крадій гуляє на волі.
Як довести, що ти – не злочинець? Особливо, коли правоохоронці роблять усе, щоб обов’язково сів на лаву підсудних. Як домогтися внутрішньо переміщеній особі чи людині без паспорта отримати пенсію, пільги, передбачені законодавством, якщо в її кишенях гуляє вітер? Саме для таких громадян, які вкрай потребують юридичної підтримки, в Україні й створена служба безоплатної правової допомоги. Павло Наливайко, директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій і Запорізькій областях, та адвокати повідомили на прес-конференції про діяльність свою й колег.
Цього разу в пресклубі «Журналіст» правники розповіли про життєві історії з практики фахівців центрів правової допомоги та адвокатів, які допомогли громадянам захистити свої права. Вела пресконференцію відповідальний секретар Запорізької обласної організації НСЖУ Валентина Манжура. Юристи навели кілька конкретних прикладів захисту громадян.
Скажімо, учень школи, який страждав від булінгу, що чинили над ним однолітки, побив свого кривдника. Можливо, й перевищив ступінь оборони. І тут втрутилися правоохоронні органи, завели кримінальну справу на саму жертву булінгу. Хлопець міг сісти на лаву підсудних, якби не адвокат Ірина Бєлик. Вона розповіла, як удалося їй переконати правоохоронні органи в тому, що вони насправді не того хочуть кинути за ґрати. Адвокату це вдалося. Хлопець на волі, його кривдники попереджені про відповідальність за приниження особи.
Начальник Новомиколаївського бюро правової допомоги Олександр Котов розповів, що померла стара жінка, яка не оформила потрібні документи на присадибну ділянку. А її дочка успадкувала материну хату, але вже без присадибної ділянки, бо останню чиновники віддали воїнові АТО. Боєць уже оформив на землю документи. Довелося доводити в судах неправомірність рішень місцевої влади та незаконність дозвільних документів, що видали воїну. Звісно, вини його в цьому не було, а місцеві чиновники порушили закон. Суд визнав право на землю за дочкою померлої, а солдатові місцева влада виділила іншу ділянку землі.
Директор Регіонального центру Павло Наливайко повідомив про те, як 80-річній жінці вперше видали паспорт громадянки України. Свого часу вона переїхала з Криму ще з радянським паспортом. Жила в одному з районів нашої області, спокійно отримувала пенсію. А цього року обставини склалися так, що треба було переїхати в сусідній район. Якщо з документами все гаразд, то не було б і проблеми з виплатою пенсії. Але паспорта вона не мала. Крим, де народилася, тепер під владою окупантів. Та й поїхати туди вона вже не може – здоров’я не дозволяє. Тому фахівцям центру довелося звернутися в міграційну службу, а потім добитися того, щоб людині видали український паспорт. Тепер вона й пенсію отримує, й субсидію.
Адвокат Микола Середа розповів, що на чоловіка, який відсидів за вбивство, поліція завела карну справу за те, що він нібито вбив свого однокласника. Прокурори домагалися довічного ув’язнення. Суд же вирішив – 15 років позбавлення волі.
– Знайомлячись зі справою, я помітив дуже багато нестиковок, – зауважив правник. – Усе свідчило про те, що справу «шили білими нитками». Я це доводив у суді. Але моїх доводів виявилося недостатньо. Відтак подали касацію. Судові засідання тривали три роки. І ось апеляційний суд визнав, що мій підзахисний не вбивав свого однокласника. Чоловіка звільнили в залі суду. Тобто, він міг нести покарання за злочин, якого не скоював.
Урятувала адвокат Ірина Пісецька від тюрми юнака, якому щойно виповнилося 18 років. Він анонімно повідомляв правоохоронцям про міфічні мінування різноманітних об’єктів. Таких повідомлень на його рахунку було 54. Цим зайнялася СБУ. Адвокат доклала багато зусиль, щоб довести – хлопець був кинутий на поталу вулиці. Батьки розлучились, мати вийшла заміж, батько оженився. У нових сім’ях сина бачити не бажали, його вихованням не займалися. Батько винайняв йому квартиру, де юнак і проживав. Контролю за його діями не було жодного. Він знайшов друзів у соцмережі, вирішив похизуватися перед ними своїми «подвигами». Його дії потім кваліфікували як злочин проти держави.
Адвокатові вдалося переконати слідство в тому, що не все так просто, винен не тільки юнак, що йому треба дати шанс виправитися. Уклали угоду зі слідством. Отримав «мінер» два роки умовно.
Директор Бердянського місцевого центру з надання безплатної правової допомоги Євген Сухомлин займався справою жінки, над якою знущався син. Пані Інна, жінка похилого віку, рано стала вдовою. Усе життя присвятила синові. На жаль, з його боку була чорна невдячність. Мати постійно страждала від фізичного насильства. Дійшло до поламаної руки, потім – до струсу мозку. Спочатку жінкою опікувалися соціальні працівники, потім зайнявся нею центр правової допомоги. Пані Інні надали адвоката. Суд виніс кривдникові обмежувальний припис. Нині, за рішенням суду, синові заборонили контактувати з матір’ю шість місяців. Цей термін, можливо, продовжать.
Як бачимо, фахівці центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на конкретних прикладах своєї діяльності доводять, що кожен громадянин в Україні повинен відчувати, що не залишиться з правовими проблемами сам на сам. Це робить держава, яка й створила такі центри.
– До нас не потрібно приходити з якоюсь сумкою вдячності. Для нас найбільша нагорода – захист громадян. Якщо це вдалося, значить, ми робимо свою справу належним чином, – резюмував на зустрічі з журналістами Павло Наливайко.
Отже, всі, хто має потребу в отриманні правової допомоги, можуть телефонувати до єдиного контакт-центру: 0-800-213-103.
Сергій Стрілець