Запоріжці направили до бюджету 745 мільйонів гривень військового збору

Упродовж одинадцяти місяців запорізькі платники податків спрямували до державного бюджету 745 мільйонів 593 тисячі гривень військового збору. Зростання до показника аналогічного періоду минулого року склало 125 мільйонів гривень або 20 відсотків.
Цього року середньомісячна сплата збору зросла порівняно з 2020 роком більш ніж на 11 мільйонів гривень і становить майже 68 мільйонів гривень.
Найбільші платежі у січні-листопаді забезпечили суб’єкти господарювання і мешканці м. Запоріжжя – 377 мільйонів 660 тисяч гривень, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські платники направили до скарбниці 100 мільйонів гривень, мелітопольські і веселівські – 63,7 мільйона гривень, бердянські та приморські – 53 мільйони гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 28 мільйонів гривень, оріхівські та гуляйпільські – 24,6 мільйона гривень, вільнянські та новомиколаївські – майже 24 мільйони гривень, василівські та михайлівські – 23,7 мільйона гривень тощо.
Всього у Запорізькому регіоні нараховується майже 72 тисячі платників військового збору, серед яких 16 тисяч компаній, організацій та установ та 55700 фізичних осіб.
Нагадаємо, ставка збору становить 1,5 відсотка від суми доходів, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Його платниками є фізичні особи-резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області