9 тисяч мешканців громад Запорізької області отримали послуги служби зайнятості

Запорізьким обласним центром зайнятості налагоджено тісну співпрацю з об’єднаними териториальними громадами Запорізької області. З метою презентації соціальних послуг в громадах створено 64 виїзних робочих місця для фахівців центрів зайнятості. За 11 місяців 2021р. здійснено 800 виїздів, охоплено послугами служби зайнятості майже 9 тисяч осіб. Так, відвідуючи ОТГ, представник центру зайнятості надає консультації з приводу законодавства про зайнятість, ознайомлення з актуальними вакансіями, можливістю підвищення кваліфікації, участі в оплачуваних громадських роботах, та інші.
Підприємства, які провадять свою діяльність на території об’єднаних територіальних громад, є перспективними роботодавцями, створюють нові робочі місця та отримують компенсацію єдиного внеску за працевлаштованих безробітних осіб.
«З 2013 року серед форм активної фінансової підтримки роботодавців, які створюють нові робочі місця, є компенсація єдиного внеску за кожного працевлаштованого безробітного. Механізм отримання даної компенсації є досить простим. Головною умовою отримання компенсації є працевлаштування на нове робоче місце особи з числа безробітних та відсутність заборгованості у роботодавця зі сплати єдиного внеску», – пояснює директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Надання компенсації регулюється ст. 26 та частиною другою ст. 27 Закону України «Про зайнятість населення» та Постановою Кабінету Міністрів України № 347 від 15 квітні 2013 р. (зі змінами) «Деякі питання реалізації статті 26 та ч. 2 ст. 27 Закону України «Про зайнятість населення».
Даною послугою у 2021 році вже скористалися 211 роботодавців, які забезпечили роботою осіб, що перебувають на обліку в службі зайнятості. Так, серед працевлаштованих з компенсацією єдиного внеску 50 безробітних з числа квотної категорії громадян. 161 працевлаштовані на підприємства з пріоритетними видами економічної діяльності. Серед новосторених роботодавців, які укомплектували свій штат за допомогою служби зайнятості, слід відзначити ТОВ “ВІК САН ОІЛ” (Біленьківська громада). За працевлаштування 18 робітників підприємство отримує фінансову допомогу у вигляді компенсації ЄСВ.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47