Аферисти намагаються “заробити” напередодні свят,тож запорізьким платникам податків варто бути уважними

У Запоріжжі знову фіксуються випадки шахрайський дій. Цього разу невстановлені особи телефонують на підприємства і від імені заступника начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Віталія Синякова звертаються з пропозицією перерахувати кошти.
Вкотре звертаємось до платників податків. Усі послуги податкова служба надає безкоштовно. В жодному разі не можна довіряти аферистам та переказувати гроші.
Будьте пильними. Якщо до вас надійшло подібне звернення одразу ж повідомляйте правоохоронні органи та Сервіс податкової служби “Пульс” за номером: 0800-501-007 (напрямок 4).
Головне управління ДПС у Запорізькій області