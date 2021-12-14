Аферисти намагаються “заробити” напередодні свят,тож запорізьким платникам податків варто бути уважними

Аферисти намагаються "заробити" напередодні свят,тож запорізьким платникам податків варто бути уважними

У Запоріжжі знову фіксуються випадки шахрайський дій. Цього разу невстановлені особи телефонують на підприємства і від імені заступника начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Віталія Синякова звертаються з пропозицією перерахувати кошти.

Вкотре звертаємось до платників податків. Усі послуги податкова служба надає безкоштовно. В жодному разі не можна довіряти аферистам та переказувати гроші.

Будьте пильними. Якщо до вас надійшло подібне звернення одразу ж повідомляйте правоохоронні органи та Сервіс податкової служби “Пульс” за номером: 0800-501-007 (напрямок 4).

Головне управління ДПС у Запорізькій області

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