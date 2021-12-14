Мешканці Запоріжжя сплатили до міського бюджету 57 мільйонів гривень податку на нерухомість та плати за землю

З початку року у Запоріжжі 14500 платників майнових податків перерахували до бюджету міста 57,2 мільйона гривень. Порівняно з минулим роком зростання надходжень склало 17,5 відсотка, додатково скарбниця отримала 8,5 мільйона гривень.
Так, 1,4 тисячі мешканців Заводського району сплатили 4,4 мільйона гривень, 1,4 тисячі платників Олександрівського району спрямували 6,3 мільйона, 1,6 тисячі власників нерухомості, земель та користувачів ділянок Комунарського району забезпечили 7,1 мільйона, у Дніпровському районі 4 тисячі платників направили до бюджету 9,8 мільйона, у Вознесенівському районі – 12,4 мільйона (4 тисячі платників), у Шевченківському районі – 12,2 мільйона (2,4 тисячі платників), у Хортицькому районі – 4,7 мільйона гривень (1,1 тисячі платників).
Разом із цим майже дев’ять тисяч мешканців обласного центру своєчасно не сплатили 9,4 мільйона гривень податку на нерухомість, ще понад п’ять тисяч платників мають 14,7 мільйона гривень боргів з плати за землю. Тому податкова служба звертається до запоріжців не накопичувати заборгованість та вже зараз перевірити стан розрахунків з бюджетом. Це можна зробити у податковій інспекції за місцем реєстрації та дистанційно – в Електронному кабінеті платника. Вхід до приватної частині здійснюється за допомогою електронного ключа (https://cabinet.tax.gov.ua).
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.
Головне управління ДПС у Запорізькій області