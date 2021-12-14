Особливості проведення вазотомії

Вазотомія — хірургічна операція, спрямована на зменшення слизової оболонки носових раковин. Вона допомагає позбутися постійної закладеності носа і повернути нормальне дихання, яке порушилось через постійні риніти.
Показання до процедури
Вазотомію призначають, коли консервативне лікування не допомогло. Показаннями до операції є:
- вазомоторний риніт, який супроводжується сильним порушенням носового дихання;
- залежність від назальних судинозвужувальних крапель.
Через постійний набряк слизової оболонки людина страждає від головного болю та безсоння. У важких випадках може погіршуватися слух та утворюватись поліпи. В таких випадках лише вазотомія може покращити якість життя пацієнта.
Підготовка до операції
Насамперед потрібно знайти медзаклад, якому можна довірити здоров’я. У Києві якісно роблять вазотомію у КМД-клініці, яка користується довірою пацієнтів. Спеціалісти медзакладу перед хірургічним втручанням проведуть інструментальні дослідження і лабораторні аналізи, які дадуть повне уявлення про стан здоров’я клієнта та дозволяють визначити наявність протипоказань.
Види операції
Вазотомія проводиться двома основними способами:
- радіохвильовим;
- інструментальним.
Радіохвильовий є найбільш щадним та безпечним. Він передбачає використання місцевої анестезії. Коли вона подіє, лікар вводить в ніздрі електроди, які впливають на м’які тканини. Цей спосіб вазотомії використовують у більшості сучасних клінік, бо він має низку переваг:
- безкровність та безболісність процедури;
- короткий реабілітаційний період;
- відсутність необхідності залишатися у клініці після операції.
Інструментальна вазотомія — складна хірургічна операція, яку виконують під загальним наркозом. Вона займає близько 40 хвилин. Хірург робить надріз скальпелем і вводить до нього распатор, який руйнує судини. Після операції в ніс пацієнта вставляються тампони, які потрібно носити один день. Пацієнт повинен деякий час залишатися в стаціонарі під наглядом фахівців, щоб уникнути ускладнень.
Реабілітаційний період
Вазотомія належить до категорії малотравматичних операцій, тому період реабілітації короткий. Перші кілька днів пацієнт відчуватиме закладеність носа, але це відчуття пройде швидко.
Вазотомія дозволяє повернутися до повноцінного життя та нормально дихати. Професійне виконання операції та турботу про пацієнта отримаєте, звернувшись у КМД-клініку.