Ринок праці. Офіційні дані

За січень-листопад 2021 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 53,9 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 10,3% менше минулорічного показника.
За сприяння служби зайнятості протягом січня-листопада 2021 року 22,0 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 19,5 тис. безробітних, з них 168 безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб та 334 безробітних – учасників АТО/ООС. З початку року 211 осіб працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 15 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 1242 безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
З початку року 2545 осіб брали участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Станом на 1 грудня 2021 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 12,3 тис. безробітних.
Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 грудня 2021 року становила 1894 одиниці. Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – продавці, слюсарі, водії, кухарі, медсестри, електромонтери, охоронники, електрогазозварники, малярі, оператори котельні, токарі та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають бухгалтерів, вихователів, менеджерів та вчителів з відповідним досвідом роботи.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47